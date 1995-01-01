Моуринью может возглавить «Валенсию»

Новым главным тренером «Валенсии» может стать Жозе Моуринью, сообщает Sport.es.

По информации источника, кандидатуру португальца предложил руководству клуба его агент Жорже Мендеш.

Мендеш – деловой партнер владельца «Валенсии» Питера Лима.

Ранее стало известно, что нынешний тренер команды Марселино Гарсия Тораль уйдет в отставку, если клуб покинет генеральный директор Матео Алемани.

56-летний Моуринью остается без работы с декабря прошлого года, когда его уволили из «Манчестер Юнайтед».