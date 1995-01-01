Моуринью может возглавить «Валенсию»

Соболезную фанатам Мышам, грубо говоря конец вашей команде
Новым главным тренером «Валенсии» может стать Жозе Моуринью, сообщает Sport.es.
По информации источника, кандидатуру португальца предложил руководству клуба его агент Жорже Мендеш.
Мендеш – деловой партнер владельца «Валенсии» Питера Лима.
Ранее стало известно, что нынешний тренер команды Марселино Гарсия Тораль уйдет в отставку, если клуб покинет генеральный директор Матео Алемани.
56-летний Моуринью остается без работы с декабря прошлого года, когда его уволили из «Манчестер Юнайтед».