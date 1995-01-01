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    Моуринью может возглавить «Валенсию»

    Новым главным тренером «Валенсии» может стать Жозе Моуринью, сообщает Sport.es.

    По информации источника, кандидатуру португальца предложил руководству клуба его агент Жорже Мендеш.

    Мендеш – деловой партнер владельца «Валенсии» Питера Лима.

    Ранее стало известно, что нынешний тренер команды Марселино Гарсия Тораль уйдет в отставку, если клуб покинет генеральный директор Матео Алемани.

    56-летний Моуринью остается без работы с декабря прошлого года, когда его уволили из «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Sport.es

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +71

      Avenger_93 36 минут назад

      Соболезную фанатам Мышам, грубо говоря конец вашей команде

      0
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    • ...
      Рейтинг: +632

      Alex Flash 45 минут назад

      Одумайтесь,люди!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17301

      Боцман59rus 46 минут назад

      И близко не подпускать, команда играющая, выпендрежник для мышей приговор...

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