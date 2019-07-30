Медведев: «У Малкома огромный потенциал, его можно сравнивать с игроками вроде Мбаппе»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высоко оценил перспективы вингера «Барселоны» Малкома, которым интересуется петербургский клуб.

«Может быть, с Марадоной его сравнивать некорректно, но сравнивать его с игроками вроде Мбаппе вполне реально. Он провел два очень хороших сезона в «Бордо».

Конечно, в «Барселоне» конкурировать с Месси очень тяжело, тем не менее, он провел 18 игр во всех турнирах. Я, например, не уверен, что сейчас Гризманн будет иметь больше игрового времени, чем имел Малком. Ведь в «Барселоне» столько нападающих, что пришлось бы играть уже не 4-2-4, а 3-2-5. Но никто в такую систему играть не будет, а, значит, кто-то должен сидеть на скамейке и в лучшем случае выходить на замену.

Это проблемы «Барселоны», они так формируют команду. В этой ситуации ведутся переговоры о возможном переходе в «Зенит». Это игрок огромного потенциала. Для того, чтобы его реализовать, он должен оказаться в своей команде», – сказал Медведев.