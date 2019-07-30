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    Медведев: «У Малкома огромный потенциал, его можно сравнивать с игроками вроде Мбаппе»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высоко оценил перспективы вингера «Барселоны» Малкома, которым интересуется петербургский клуб.

    «Может быть, с Марадоной его сравнивать некорректно, но сравнивать его с игроками вроде Мбаппе вполне реально. Он провел два очень хороших сезона в «Бордо».

    Конечно, в «Барселоне» конкурировать с Месси очень тяжело, тем не менее, он провел 18 игр во всех турнирах. Я, например, не уверен, что сейчас Гризманн будет иметь больше игрового времени, чем имел Малком. Ведь в «Барселоне» столько нападающих, что пришлось бы играть уже не 4-2-4, а 3-2-5. Но никто в такую систему играть не будет, а, значит, кто-то должен сидеть на скамейке и в лучшем случае выходить на замену.

    Это проблемы «Барселоны», они так формируют команду. В этой ситуации ведутся переговоры о возможном переходе в «Зенит». Это игрок огромного потенциала. Для того, чтобы его реализовать, он должен оказаться в своей команде», – сказал Медведев.

    • Год назад Малком перешел из «Бордо» в «Барселону» за 41 миллион евро.
    • В дебютном сезоне бразилец провел 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2023 года.
    • По информации Sport.es, «Зенит» предлагает за игрока 35 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов. «Барса» хочет заработать 45 миллионов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +874

      PUZIAKA 3 минуты назад

      Так много о нем разговоров, что похоже трансфер не состоится

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      Рейтинг: +141

      ussr064 8 минут назад

      Мбаппе это космос,,,,,Малком сильный игрок но не космос конечно же,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10113

      Garrincha58 20 минут назад

      вот поэтому потенциалу его и не будет в Зените

      0
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      Рейтинг: +417

      GSmall 25 минут назад

      С потенциалом Мбаппе даже месси с пеле рядом не стоят.Он на ином уровне

      0
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      Рейтинг: +3341

      nik55 32 минуты назад

      газ творит чудеса

      0
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      Рейтинг: +650

      VVadic 41 минуту назад

      У него белая горячка?

      1
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      Рейтинг: +6016

      ivanthebest 56 минут назад

      А я всё думал, когда Остапа понесёт!?) Не прошло и 2 дней, Карл!)) Ждём понты про полуфинал ЛЧ?))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8187

      DeStar 1 час назад

      ага. Игрок может и имеет высокий потенциал, но раскроет ли его.

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