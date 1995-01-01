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    Sport.es: «Зенит» предлагает за Малкома 35+5 миллионов. «Барселона» хочет 45

    «Зенит» сделал предложение «Барселоне» по форварду Малкому.

    Российский клуб предлагает 35 миллионов и 5 миллионов в виде бонусов.

    «Барселона» отклонило предложение под предлогом, что каталонский клуб хочет выручить за футболиста не менее 45 миллионов.

    Источник также сообщает, что бразилец согласен на переезд в России из-за возможного зарабатывать еще больше, чем в Испании.

    По информации Goal.com, петербургский клуб готов платить бразильцу 6,5 миллиона евро в год. Сейчас футболист зарабатывает 4 миллиона.

    • Год назад Малком перешел из «Бордо» в «Барселону» за 41 миллион евро.
    • В дебютном сезоне бразилец провел 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: Sport.es

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