«Реал» не включил Бэйла в заявку на Audi Cup. Валлиец отказался участвовать в турнире

Если он сам отказался играть, но уходить не хочет - исключить его из команды или куда в дубль сослать, и впаять штраф как можно больше. Он что-то там пел про гольф, но до конца контракта ещё 2 года - он готов вляпаться в штрафы и потерять игровую форму за эти 2 года, так, что он никому нафиг не будет нужен? Давно пора устроить некоторым известным игрокам показательную порку, чтобы они понимали, кто в доме хозяин, что нельзя творить, что угодно и не всё можно купить за деньги. Он не может отказаться играть, если его просят, у него контракт. Чем не причина санкций либо вообще подать в суд на одностороннее разрывание контракта клубом, без компенсации.
Тренерский штаб «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды для участия в товарищеском турнире Audi Cup.
Вне состава оказался вингер Гарет Бэйл, который до недавнего времени был близок к переходу в китайский «Цзянсу Сунин».
По информации BBC, 30-летний валлиец сам отказался участвовать в Audi Cup.
- Турнир пройдет в Мюнхене.
- В 1/2 финала «Реал» сыграет с «Тоттенхэмом».
- В другой паре встретятся «Бавария» и «Фенербахче».