«Реал» не включил Бэйла в заявку на Audi Cup. Валлиец отказался участвовать в турнире

Тренерский штаб «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды для участия в товарищеском турнире Audi Cup.

Вне состава оказался вингер Гарет Бэйл, который до недавнего времени был близок к переходу в китайский «Цзянсу Сунин».

По информации BBC, 30-летний валлиец сам отказался участвовать в Audi Cup.