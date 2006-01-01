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    «Реал» не включил Бэйла в заявку на Audi Cup. Валлиец отказался участвовать в турнире

    Тренерский штаб «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды для участия в товарищеском турнире Audi Cup.

    Вне состава оказался вингер Гарет Бэйл, который до недавнего времени был близок к переходу в китайский «Цзянсу Сунин».

    По информации BBC, 30-летний валлиец сам отказался участвовать в Audi Cup.

    Источник: Официальный твиттер «Реала»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7683

      Cules2013 48 минут назад

      Если он сам отказался играть, но уходить не хочет - исключить его из команды или куда в дубль сослать, и впаять штраф как можно больше. Он что-то там пел про гольф, но до конца контракта ещё 2 года - он готов вляпаться в штрафы и потерять игровую форму за эти 2 года, так, что он никому нафиг не будет нужен? Давно пора устроить некоторым известным игрокам показательную порку, чтобы они понимали, кто в доме хозяин, что нельзя творить, что угодно и не всё можно купить за деньги. Он не может отказаться играть, если его просят, у него контракт. Чем не причина санкций либо вообще подать в суд на одностороннее разрывание контракта клубом, без компенсации.

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      Рейтинг: +379

      Hala Madrid 1 час назад

      Травма на травме, а они ещё хотят турнирчик замутить.

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