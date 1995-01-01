«Мутко против»: «Спартак» обратился в прокуратуру по поводу действий Росгвардии на «Ростов Арене»

«Спартак» обратился в генеральную прокуратуру по итогам инцидента со своими болельщиками после выездного матча второго тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

По информации телеграм-канала «Мутко против», письмо москвичей с подписью генерального директора клуба Томаса Цорна было отправлено на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки 22 июля.

«Спартак» попросил провести проверку по факту действий сотрудников Росгвардии.

Встреча «Ростов» – «Спартак» состоялась в субботу, 20 августа. После ее окончания стюарды «Ростов Арены» в течение получаса не выпускали поклонников красно-белых со стадиона, объясняя это тем, что ведется поиск нарушителей порядка. Когда толпа начала возмущаться, вмешался ОМОН и пустил в ход дубинки.

На следующий день после матча «Спартак» опубликовал заявление, в котором выразил возмущение действиями сотрудников правоохранительных органов в отношении болельщиков команды.