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    «Мутко против»: «Спартак» обратился в прокуратуру по поводу действий Росгвардии на «Ростов Арене»

    «Спартак» обратился в генеральную прокуратуру по итогам инцидента со своими болельщиками после выездного матча второго тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

    По информации телеграм-канала «Мутко против», письмо москвичей с подписью генерального директора клуба Томаса Цорна было отправлено на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки 22 июля.

    «Спартак» попросил провести проверку по факту действий сотрудников Росгвардии.

    Встреча «Ростов» – «Спартак» состоялась в субботу, 20 августа. После ее окончания стюарды «Ростов Арены» в течение получаса не выпускали поклонников красно-белых со стадиона, объясняя это тем, что ведется поиск нарушителей порядка. Когда толпа начала возмущаться, вмешался ОМОН и пустил в ход дубинки.

    На следующий день после матча «Спартак» опубликовал заявление, в котором выразил возмущение действиями сотрудников правоохранительных органов в отношении болельщиков команды.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6154

      TihonAlt 1 минуту назад

      А вот это дело. Давно ждали таких действий от клуба.

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