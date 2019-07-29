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    Покеттино: «После поражения в финале ЛЧ я десять дней не хотел выходить из дома»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал, как он отреагировал на поражение от «Ливерпуля» (0:2) в финале Лиги чемпионов-2018/19.

    «Это было очень плохо. Я сравниваю это с летом 2002 года, когда мы (сборная Аргентины) в течение одной недели проиграли Англии (0:1) и сыграли вничью со Швецией (1:1) на групповом этапе чемпионата мира. Это худшие моменты в моей карьере в качестве игрока и тренера.

    У нас были три самые потрясающие недели, чтобы подготовиться к финалу. Мы были очень разочарованы тем, каким образом мы проиграли. После тебе нужно идти домой. На следующий день я сел на поезд из Мадрида в Барселону. Я провел в своем доме 10 дней и не хотел выходить. Да, это было тяжело, потому что вы почти прикоснулись к славе.

    Все усилия, которые мы приложили, чтобы попасть в финал, были невероятными. Но вы хотите выиграть, а когда этого не происходит, тяжело начать находить энергию, чтобы попытаться победить, потому что вы знаете, насколько трудно снова попасть туда (в финал) в следующем сезоне. Вот почему нелегко восстановиться (после этого)», – сказал Покеттино.

    Источник: Evening Standard

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    29.07.2019 13:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +90

      Cheappy 30 июля 2019, 14:02

      Клопп тоже долго шел к победе.. все еще впереди!

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