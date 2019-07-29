Агент Филиппа: «Много клубов интересуются Максимилианом, но про «Динамо» я слышу впервые»

Агент полузащитника дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа Гордон Стипич прокомментировал информацию, что его клиент может перейти в «Динамо».
Ранее сообщалось, что москвичи ведут переговоры о приобретении 25-летнего игрока.
«Много клубов интересуются Максимилианом, у него сейчас контракт с «Боруссией». Есть заинтересованность от немецких, итальянских, испанских и английских клубов. Совсем скоро решение будет принято, ведется много переговоров, но про «Динамо» я слышу впервые», – сказал Стипич.
- В сезоне-2018/19 Филипп провел за «Боруссию» 23 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.
- Действующий контракт футболиста с дортмундцами рассчитан до июня 2022 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 13 миллионов евро.