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    Агент Филиппа: «Много клубов интересуются Максимилианом, но про «Динамо» я слышу впервые»

    Агент полузащитника дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа Гордон Стипич прокомментировал информацию, что его клиент может перейти в «Динамо».

    Ранее сообщалось, что москвичи ведут переговоры о приобретении 25-летнего игрока.

    «Много клубов интересуются Максимилианом, у него сейчас контракт с «Боруссией». Есть заинтересованность от немецких, итальянских, испанских и английских клубов. Совсем скоро решение будет принято, ведется много переговоров, но про «Динамо» я слышу впервые», – сказал Стипич.

    • В сезоне-2018/19 Филипп провел за «Боруссию» 23 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.
    • Действующий контракт футболиста с дортмундцами рассчитан до июня 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 13 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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