Агент Филиппа: «Много клубов интересуются Максимилианом, но про «Динамо» я слышу впервые»

Агент полузащитника дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа Гордон Стипич прокомментировал информацию, что его клиент может перейти в «Динамо».

Ранее сообщалось, что москвичи ведут переговоры о приобретении 25-летнего игрока.

«Много клубов интересуются Максимилианом, у него сейчас контракт с «Боруссией». Есть заинтересованность от немецких, итальянских, испанских и английских клубов. Совсем скоро решение будет принято, ведется много переговоров, но про «Динамо» я слышу впервые», – сказал Стипич.