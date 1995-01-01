Ломовицкий – о дебюте в «Арсенале»: «Могу лучше. До конца еще не понимаю, кто, что и как»

Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий оценил дебют в клубе. Его команда в третьем туре РПЛ проиграла «Ростову» (2:3). Арендованный у «Спартака» футболист вышел в основе.

«Очень жалко, что проиграли. Пока знакомлюсь с ребятами и до конца ещe не понимаю, кто, что и как. Со временем, думаю, наладим. Неплохо, но могу лучше.

Надо чуть-чуть привыкнуть к стилю ещe, к партнeрам, ко всему. Третий гол вообще ненужный пропустили, «Ростов» только вперeд бил, и за всe зацепились. Поэтому так», – сказал Ломовицкий.