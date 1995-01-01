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    Ломовицкий – о дебюте в «Арсенале»: «Могу лучше. До конца еще не понимаю, кто, что и как»

    Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий оценил дебют в клубе. Его команда в третьем туре РПЛ проиграла «Ростову» (2:3). Арендованный у «Спартака» футболист вышел в основе.

    «Очень жалко, что проиграли. Пока знакомлюсь с ребятами и до конца ещe не понимаю, кто, что и как. Со временем, думаю, наладим. Неплохо, но могу лучше.

    Надо чуть-чуть привыкнуть к стилю ещe, к партнeрам, ко всему. Третий гол вообще ненужный пропустили, «Ростов» только вперeд бил, и за всe зацепились. Поэтому так», – сказал Ломовицкий.

    • «Арсенал» в РПЛ идет седьмым.
    • Ближайший соперник по чемпионату России – «Тамбов».
    • 1 августа туляки проведут ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Нефтчи».

    Источник: YouTube-канал «Арсенала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1200

      алдан2014 1 час назад

      Ты и в Спартаке ничего не понимал.Удачи,разобраться

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