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    Черевченко – после поражения от «Ростова»: «Это уже никуда не годится»

    Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко дал комментарий после матча третьего тура РПЛ против «Ростова» (2:3). Специалиста не устраивает игра в обороне.

    «Завтра на базе встретимся, будем разговаривать. Меня начинает напрягать, что три игры и шесть пропущенных мячей. Это уже никуда не годится. И это не только вина защитников, это вина всей команды. Ну и, конечно, тренерского штаба.

    Могли в игру вернуться, забили при счете 0:2, но пропустили очень легкий гол. Мы вообще сегодня три гола очень легко пропустили», – сказал Черевченко.

    • «Арсенал» в РПЛ идет седьмым.
    • Ближайший соперник по чемпионату России – «Тамбов».
    • 1 августа туляки проведут ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Нефтчи».

    Источник: Sport24

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