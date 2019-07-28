Черевченко – после поражения от «Ростова»: «Это уже никуда не годится»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко дал комментарий после матча третьего тура РПЛ против «Ростова» (2:3). Специалиста не устраивает игра в обороне.
«Завтра на базе встретимся, будем разговаривать. Меня начинает напрягать, что три игры и шесть пропущенных мячей. Это уже никуда не годится. И это не только вина защитников, это вина всей команды. Ну и, конечно, тренерского штаба.
Могли в игру вернуться, забили при счете 0:2, но пропустили очень легкий гол. Мы вообще сегодня три гола очень легко пропустили», – сказал Черевченко.
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