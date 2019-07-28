Дзюба – после матча с «Оренбургом»: «Спину схватило и заднюю поверхность бедра. Искусственные поля – безобразие»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча третьего тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0) рассказал о проблемах со здоровьем. Футболист призвал отказываться от искусственных полей.

— Артем, как здоровье? Вы сами попросили замену.

— Тяжелое поле, очень твердое. Спину схватило и заднюю [поверхность бедра] немножко. Тяжело с моими габаритами играть на искусственном поле. Нужно избавлять от искусственных полей, потому что это безобразие.