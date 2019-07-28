Дзюба – после матча с «Оренбургом»: «Спину схватило и заднюю поверхность бедра. Искусственные поля – безобразие»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча третьего тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0) рассказал о проблемах со здоровьем. Футболист призвал отказываться от искусственных полей.
— Артем, как здоровье? Вы сами попросили замену.
— Тяжелое поле, очень твердое. Спину схватило и заднюю [поверхность бедра] немножко. Тяжело с моими габаритами играть на искусственном поле. Нужно избавлять от искусственных полей, потому что это безобразие.
- Дзюба в матче с «Оренбургом» (2:0) забил гол.
- Форвард обошел своего главного тренера Сергея Семака по голам в чемпионате России.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.