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    Дзюба обошел Семака по голам в чемпионате России

    «Зенит» победил «Оренбург» (2:0) в матче третьего тура РПЛ.

    Нападающий петербуржцев Артем Дзюба отметился голом: на 55-й минуте встречи он реализовал пенальти.

    Дзюба забил свой 103-й мяч в чемпионате России и обошел по этому показателю бывшего полузащитника ЦСКА, «Москвы», «Рубина» и «Зенита», а ныне тренера петербургской команды Сергея Семака (102).

    Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

    1. Олег Веретенников – 143 гола

    2. Александр Кержаков – 139

    3. Дмитрий Кириченко – 129

    4. Дмитрий Лоськов – 120

    5. Роман Павлюченко – 104

    6. Артeм Дзюба – 103

    7. Сергей Семак – 102

    8. Андрей Тихонов – 98

    8. Игорь Семшов – 98

    10. Егор Титов – 88

    10. Валерий Есипов – 88.

    • Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году.
    • В составе петербуржцев нападающий провел 101 матч в РПЛ, забил 39 голов и сделал 28 результативных передач.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2351

      paracetamol 8 минут назад

      Дюба может и Кержа с Верой обойти.

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