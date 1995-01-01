Дзюба обошел Семака по голам в чемпионате России

«Зенит» победил «Оренбург» (2:0) в матче третьего тура РПЛ.

Нападающий петербуржцев Артем Дзюба отметился голом: на 55-й минуте встречи он реализовал пенальти.

Дзюба забил свой 103-й мяч в чемпионате России и обошел по этому показателю бывшего полузащитника ЦСКА, «Москвы», «Рубина» и «Зенита», а ныне тренера петербургской команды Сергея Семака (102).

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

1. Олег Веретенников – 143 гола

2. Александр Кержаков – 139

3. Дмитрий Кириченко – 129

4. Дмитрий Лоськов – 120

5. Роман Павлюченко – 104

6. Артeм Дзюба – 103

7. Сергей Семак – 102

8. Андрей Тихонов – 98

8. Игорь Семшов – 98

10. Егор Титов – 88

10. Валерий Есипов – 88.