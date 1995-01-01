Дзюба обошел Семака по голам в чемпионате России

Дюба может и Кержа с Верой обойти.
«Зенит» победил «Оренбург» (2:0) в матче третьего тура РПЛ.
Нападающий петербуржцев Артем Дзюба отметился голом: на 55-й минуте встречи он реализовал пенальти.
Дзюба забил свой 103-й мяч в чемпионате России и обошел по этому показателю бывшего полузащитника ЦСКА, «Москвы», «Рубина» и «Зенита», а ныне тренера петербургской команды Сергея Семака (102).
Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России
1. Олег Веретенников – 143 гола
2. Александр Кержаков – 139
3. Дмитрий Кириченко – 129
4. Дмитрий Лоськов – 120
5. Роман Павлюченко – 104
6. Артeм Дзюба – 103
7. Сергей Семак – 102
8. Андрей Тихонов – 98
8. Игорь Семшов – 98
10. Егор Титов – 88
10. Валерий Есипов – 88.
- Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году.
- В составе петербуржцев нападающий провел 101 матч в РПЛ, забил 39 голов и сделал 28 результативных передач.