Игрок «Динамо» К Кадар: «Был близок к трансферу в «Зенит». Я хотел бы перейти в РПЛ, если бы мог»

Защитник украинского «Динамо» Тамаш Кадар подтвердил, что был близок к трансферу в «Зенит». Венгр выступает в Киеве с февраля 2017 года.

«Я был близок к трансферу в «Зенит», но не случилось. Причина не во мне; я просто ждал, как разрешится ситуация. Переход в РПЛ был бы хорошим шагом. Там больше сильных команд. Я хотел бы перейти туда, если бы мог. «Динамо» получило бы хорошую компенсацию», – сказал Кадар в интервью ua.tribuna.com.