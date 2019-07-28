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    Игрок «Динамо» К Кадар: «Был близок к трансферу в «Зенит». Я хотел бы перейти в РПЛ, если бы мог»

    Защитник украинского «Динамо» Тамаш Кадар подтвердил, что был близок к трансферу в «Зенит». Венгр выступает в Киеве с февраля 2017 года.

    «Я был близок к трансферу в «Зенит», но не случилось. Причина не во мне; я просто ждал, как разрешится ситуация. Переход в РПЛ был бы хорошим шагом. Там больше сильных команд. Я хотел бы перейти туда, если бы мог. «Динамо» получило бы хорошую компенсацию», – сказал Кадар в интервью ua.tribuna.com.

    Источник: ua.tribuna.com

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    28.07.2019 23:48
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