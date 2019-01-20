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    Защитник киевского «Динамо» Кадар: «Не жалею, что переход в «Зенит» сорвался»

    Защитник украинского «Динамо» Тамаш Кадар рассказал, что летом мог перейти в «Зенит». Венгр не расстраивается по поводу срыва сделки.

    «Когда понял, что трансфер не состоится, посчитал такое развитие событий правильным. У нас с «Динамо» есть договоренность: они меня отпустят, если появится хорошее предложение», – сказал Кадар Nemzeti Sport Online.

    • Контракт игрока с киевлянами действует до 2023 года.
    • Футболист ранее выступал за «Ньюкасл» и «Хаддерсфилд».
    • Игрок привлекается в сборную Венгрии.

    Источник: Nemzeti Sport Online

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    20.01.2019 10:58
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 января 2019, 00:02

      Да и Зенит рад радешенек.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 января 2019, 20:31

      жди скоро в дверь постучат контракт прочитаешь сколько капать будет то сразу согласишься а нет то ты просто//дурак//

      0
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    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 20 января 2019, 17:34

      =Не жалею, не зову, не плачу,
      Все пройдет, как с белых яблонь дым.
      Увяданья золотом охваченный,
      Я не буду больше молодым.=))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 16:57

      Остались при своих.

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 20 января 2019, 14:08

      Да кто ты вообще такой, х е р

      1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 20 января 2019, 12:35

      Все игроки за пределами Зенита, которым нужен пиар делятся на три группы - 1. ими интересовался Зенит, но они отказались, ибо хотят в клуб покруче. 2. ими интересуется Зенит и предлагает 10 (вариант 100) млн евро, переход скоро состоится и личные условия уже согласованы, так что если вы не подсуетитесь, то вы меня упустите. 3. ими скоро заинтересуется Зенит. В самом Зените есть только один футболист, которым интересуется Челси, и не просто интересуется а даже сделал предложение и согласовал контракт, а также ПСЖ, который тоже сделал и согласовал. Хотя согласно бобсоккеру, Паредес на слухи в СМИ про свои переходы внимания не обращает, вряд ли такая мощная кампания дезинформации ведется на средства агента. Наверняка сам Паредес ее и проплатил, чтобы быть на слуху и летом иметь возможность уйти куда-нибудь в условный Милан или Хоффенхайм.

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 20 января 2019, 12:07

      Зенит тоже, нафиг ты им нужен. Ничего особенного.

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 января 2019, 11:35

      Сомневаюсь что в Зените переживают по поводу твоего не перехода!!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 января 2019, 11:28

      А "Зенит" надо полагать сделал не хорошее предложение ?... За год в " Зенит" "переходит" не один десяток игроков со страниц разных изданий...

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