Защитник киевского «Динамо» Кадар: «Не жалею, что переход в «Зенит» сорвался»

Защитник украинского «Динамо» Тамаш Кадар рассказал, что летом мог перейти в «Зенит». Венгр не расстраивается по поводу срыва сделки.

«Когда понял, что трансфер не состоится, посчитал такое развитие событий правильным. У нас с «Динамо» есть договоренность: они меня отпустят, если появится хорошее предложение», – сказал Кадар Nemzeti Sport Online.