РПЛ. Голы Азмуна и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Оренбургом»

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«Зенит» обыграл «Оренбург» во встрече третьего тура РПЛ.
Голами в составе петербургской команды отметились нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба.
«Зенит» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России.
Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур
Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Азмун, 1; 0:2 – Дзюба, 55 (с пенальти).
«Оренбург»: Довбня, Малых (Зотов, 46), Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Кулишев (Галаджан, 69), Мишкич, Алвеш, Чуканов (Фамейе, 65), Деспотович.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Терентьев (Маммана, 72), Ракицкий, Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дзюба (Жирков, 79), Азмун (Ерохин, 69), Дриусси.
Предупреждения: Козлов, 54; Довбня, 89 – Дзюба, 65; Сутормин, 77; Сантос, 80.