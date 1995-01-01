Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    РПЛ. Голы Азмуна и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Оренбургом»

    «Зенит» обыграл «Оренбург» во встрече третьего тура РПЛ.

    Голами в составе петербургской команды отметились нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба.

    «Зенит» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Азмун, 1; 0:2 – Дзюба, 55 (с пенальти).

    «Оренбург»: Довбня, Малых (Зотов, 46), Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Кулишев (Галаджан, 69), Мишкич, Алвеш, Чуканов (Фамейе, 65), Деспотович.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Терентьев (Маммана, 72), Ракицкий, Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дзюба (Жирков, 79), Азмун (Ерохин, 69), Дриусси.

    Предупреждения: Козлов, 54; Довбня, 89 – Дзюба, 65; Сутормин, 77; Сантос, 80.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:56
    Комментарии41
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2203

      TOL47 20 минут назад

      c победой в день ВМФ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10077

      Garrincha58 22 минуты назад

      играли ужасно с такой игрой в ЛЧ вообще нечего делать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +965

      Фан666 25 минут назад

      Всё закономерно. Сутормин повторит судьбу многих - аренда и продажа

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2203

      TOL47 > Фан666 19 минут назад

      может он тупил против своих партнеров?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3330

      nik55 36 минут назад

      Оренбург---Сочи +12

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      KET77 37 минут назад

      Зенит поздравляю с подарком от дочерней компании,,,,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1070

      Derzkiy1 38 минут назад

      В прошлом туре Зенит-3 слил 3 очка , теперь Зенит -2 слил )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Muhametshin 45 минут назад

      За каким ..... зенит выходил на матч один хрен им победу отдадут, я за то что зенит больше не играл автоматически уже чемпион, а остальные места пускай разыгрывают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2351

      paracetamol 1 час назад

      Оркам не надо огорчаться. Впереди спам, кони и прочие слабаки!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13463

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Тихо сам с собою...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2890

      polt 1 час назад

      Сутормин совершенно не вписался в игру, больше ошибок и потерь, чем пользы от его игры.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72739
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru