Уткин: «Удивительно лишь то, что «Спартак» не проиграл раньше»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин прокомментировал поражение «Спартака» от «Тамбова» (0:2) в матче 3-го тура РПЛ.

«Спартак» стоял на проигрыш во всех трех матчах чемпионата. Удивительно лишь то, что не проиграл раньше. То, что проиграл сегодня, закономерно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

В 1-м туре «Спартак» минимально победил «Сочи», а во 2-м – сыграл вничью с «Ростовом».

Следующий соперник команды Олега Кононова – «Динамо». Матч состоится 3 августа.

Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»