Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Уткин: «Удивительно лишь то, что «Спартак» не проиграл раньше»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин прокомментировал поражение «Спартака» от «Тамбова» (0:2) в матче 3-го тура РПЛ.

    «Спартак» стоял на проигрыш во всех трех матчах чемпионата. Удивительно лишь то, что не проиграл раньше. То, что проиграл сегодня, закономерно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:57
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1299

      Axe111 17 минут назад

      Судьи не помогли,вот и закономерный результат

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      TERMIK2142 19 минут назад

      Коротко и без оскорблений. Вася протрезвел?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5549

      mihail200606 52 минуты назад

      Жирный прав в этот раз..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      releboy 1 час назад

      В матче с Тамбовом во всем виноват Вилков, он неправильно судил, не в ту сторону свистел и не поддержал Москалева и Левникова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +629

      spam2009 1 час назад

      Спартак может и не играл красиво, но в этом матче уж точно 4 штанги не за него сыграли. А не мучается у нас с игрой лишь ФК Краснодар местами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +608

      Grag 1 час назад

      толстый поехавший бывший комментатор, как не странно, прав.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8324

      vashinin 1 час назад

      Модераторы, когда забаните В@шe-мecT0-H@-паPaшe-13! и его клонов?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2423

      пряник929 1 час назад

      Слава судьям.... иначе была бы барана. ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      ААМ 1 час назад

      Чему удивляться. Судьи помогли в первых двух матчах, а Вилков оказался "не на высоте".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6985

      alex1951 2 часа назад

      Васисуалий никогда не симпатизировал Спартаку.Более того ,этот человечищще(в смысле веса),всегда заряжен на критику.....Сделать какой-нибудь гадкий вброс и после ожидать реакцию, таких же укуренных,как он сам..
      Но ..и без Уткина скучно...он ,как Садальский в искусстве,ну или ,как Панин - Голожоп..

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72739
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru