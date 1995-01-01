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    Максименко: «Для нас результат игры с «Тамбовом» неожиданный, но таков футбол»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:2).

    «Вы сами все видели. Получается, что реализация нам помешала – у нас две штанги и две перекладины, а у них два гола. Не сказал бы, что мы подсели после двух голов, пытались забить, но «Тамбов» встал сзади и было тяжело.

    В перерыве Кононов говорил о наших недостатках и недостатках соперника. Когда я сыграл неудачно, то хотел отдать пас, а игрок «Тамбова» коснулся его.

    Не слышал, что кричали с трибун. Для нас этот результат неожиданный, но таков футбол, все может быть», – сказал Максименко.

    Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3673

      Владислав Vlad 20 минут назад

      Не фартит, это когда 2 штанги, 2 перекладины и ............. Автогол в свои ворота. Вот это действительно не фарт. А когда клуб, который никогда не играл на высоком уровне в состоянии забить Спартаку дважды - это уже работа тренера.

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      Рейтинг: +1344

      erma 1 час назад

      Неожиданный? Путь почитает мой пост перед началом сезона. Этот сезон будет провален. Дурацкий тренер, дубовая команда. Жаль всех болельщиков Спартака - лучших в стране

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