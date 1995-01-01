Максименко: «Для нас результат игры с «Тамбовом» неожиданный, но таков футбол»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:2).

«Вы сами все видели. Получается, что реализация нам помешала – у нас две штанги и две перекладины, а у них два гола. Не сказал бы, что мы подсели после двух голов, пытались забить, но «Тамбов» встал сзади и было тяжело.

В перерыве Кононов говорил о наших недостатках и недостатках соперника. Когда я сыграл неудачно, то хотел отдать пас, а игрок «Тамбова» коснулся его.

Не слышал, что кричали с трибун. Для нас этот результат неожиданный, но таков футбол, все может быть», – сказал Максименко.

Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»