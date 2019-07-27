Рамос: «Есть много способов проиграть, но мы не можем делать это так, как в матче с «Атлетико»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал результат матча МКЧ против «Атлетико» (3:7).

«Мы определенно не чувствуем себя хорошо сейчас. Это только начало, это тренировочные игры, которые выведут нас на высший уровень. Есть много способов проиграть, но мы не можем делать это так, как мы сделали сегодня.

Мы играли, как в товарищеском матче, и мы разочарованы. Мы должны достичь уровня, к которому мы стремимся.

Амбиции остаются неизменными. Мы очень много выиграли, но это в прошлом. Мы должны забыть о том, что было в прошлом сезоне. Это предсезонная подготовка, и еще слишком далеко от того, чтобы делать выводы и оценивать ситуацию. Мы должны продолжать тренироваться, как и каждый день, и мы постепенно сделаем все возможное, чтобы принять вызовы нового сезона», – сказал Рамос.