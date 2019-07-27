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    AS: Зидан не вошел в раздевалку «Реала» после поражения от «Атлетико»

    «Реал» проиграл «Атлетико» (3:7) в матче Международного кубка чемпионов. По информации AS, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после игры не стал заходить в раздевалку к своим футболистам.

    После матча Зидан сначала отправился на пресс-конференцию, потом – в клубный автобус. AS сообщает, что игроки «Реала» ждали тренера в раздевалке.

    • Во время пресс-конференции Зидан сказал: «У нас будет достаточно мотивации в новом сезоне, не сомневаюсь, что мы проведем его хорошо».e
    • Первый официальный матч нового сезона «Реал» проведет 18 августа, это будет игра с «Сельтой».

    Источник: AS

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    27.07.2019 22:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +588

      Muboraksho 1 час назад

      Испанский Спартак. Кононову тоже не надо было входить в раздевалку после поражения от Тамбова. Что то не ладное с Реалом. Зидан наверное подаст в отставку. Такого позора не было никогда в истории этого клуба!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1068

      Derzkiy1 1 час назад

      Удачи Реалу ! Ибо прошлый чемпионат Испании был унылом без конкуренции

      2
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