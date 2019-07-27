AS: Зидан не вошел в раздевалку «Реала» после поражения от «Атлетико»

«Реал» проиграл «Атлетико» (3:7) в матче Международного кубка чемпионов. По информации AS, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после игры не стал заходить в раздевалку к своим футболистам.

После матча Зидан сначала отправился на пресс-конференцию, потом – в клубный автобус. AS сообщает, что игроки «Реала» ждали тренера в раздевалке.