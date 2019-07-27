AS: Зидан не вошел в раздевалку «Реала» после поражения от «Атлетико»

Испанский Спартак. Кононову тоже не надо было входить в раздевалку после поражения от Тамбова. Что то не ладное с Реалом. Зидан наверное подаст в отставку. Такого позора не было никогда в истории этого клуба!!!
«Реал» проиграл «Атлетико» (3:7) в матче Международного кубка чемпионов. По информации AS, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после игры не стал заходить в раздевалку к своим футболистам.
После матча Зидан сначала отправился на пресс-конференцию, потом – в клубный автобус. AS сообщает, что игроки «Реала» ждали тренера в раздевалке.
- Во время пресс-конференции Зидан сказал: «У нас будет достаточно мотивации в новом сезоне, не сомневаюсь, что мы проведем его хорошо».e
- Первый официальный матч нового сезона «Реал» проведет 18 августа, это будет игра с «Сельтой».