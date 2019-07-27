Сбалансированная команда и правильном управлении практически всега добивается положительного результата и только иногда случайно проигрывает, а у Спартака всё наоборот последнее время: провалы регулярно, а победы случайность.
Надо что-то менять и начинать по-моему как раз с тренера.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после игры 3-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:2) прокомментировал поведение болельщиков московского клуба. Фанаты «Спартака» призывали Кононова покинуть команду.
– Удача отвернулась от «Спартака»? Можно и так сказать, моменты были, мы не забили. Тяжелая игра, имели полное преимущество, но проиграли. Те же созданные моменты могли забивать…
– Что вы можете ответить фанатам, которые скандировали призывы к отставке?
– Да ничего им не собираюсь отвечать.
Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»