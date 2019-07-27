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    Кононов – о призывах фанатов уйти в отставку: «Ничего им не собираюсь отвечать»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после игры 3-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:2) прокомментировал поведение болельщиков московского клуба. Фанаты «Спартака» призывали Кононова покинуть команду.

    – Удача отвернулась от «Спартака»? Можно и так сказать, моменты были, мы не забили. Тяжелая игра, имели полное преимущество, но проиграли. Те же созданные моменты могли забивать…

    – Что вы можете ответить фанатам, которые скандировали призывы к отставке?

    – Да ничего им не собираюсь отвечать.

    Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.07.2019 22:46
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2786

      Yev 19 минут назад

      Сбалансированная команда и правильном управлении практически всега добивается положительного результата и только иногда случайно проигрывает, а у Спартака всё наоборот последнее время: провалы регулярно, а победы случайность.
      Надо что-то менять и начинать по-моему как раз с тренера.

      0
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      Рейтинг: +49

      mama1991 48 минут назад

      б л я, совершенно новая команда, что вы хотите???? в 23 году у вас будет сделать команду мечты, народную команду....))))))

      0
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      Рейтинг: +175

      akku 52 минуты назад

      И он ЭТО называет игрой, нормальный уходит , не не ищет оправданий. ПОЗОР

      0
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      Рейтинг: +406

      dimmmka 1 час назад

      Надо просто не ходить на стадион. Пусть руководство теряет прибыль. Может так дойдет, что делают что то не то.

      4
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      Рейтинг: +49

      mama1991 > dimmmka 51 минуту назад

      какую прибыль??? футбол на постсоветском пространстве убыточен... я вообще не понимаю как богатый дядя вас терпит??? то что вы базарите ....тратя свои деньги на беспонтовую игрушку...

      1
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      Рейтинг: -40

      Вальдемар IV > mama1991 42 минуты назад

      недаром кто-то сказал весной что если бы не федун то быть в фнл спартаку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22753

      Blossiya 1 час назад

      может мы, болельщики, и вовсе клубу не нужны?

      5
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      Рейтинг: +49

      mama1991 > Blossiya 50 минут назад

      какие вы болельщики, вы шлюхи.....

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      Рейтинг: +1174

      zabvo9406 > mama1991 31 минуту назад

      ПО СВОЕЙ МАМАШЕ НЕ СУДИ, БЫДЛО!!!!

      0
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      Рейтинг: +3711

      ivany4 1 час назад

      А что еще ему сказать.
      В сказки болельщики больше не верят.
      Не удивлюсь, что пресс служба снова запоет о поддержке команды, предвидя пустые трибуны в ближайших матчах.

      2
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      Рейтинг: +7499

      vka1970 1 час назад

      Трус и подлец.

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