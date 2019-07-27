Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после игры 3-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:2) прокомментировал поведение болельщиков московского клуба. Фанаты «Спартака» призывали Кононова покинуть команду.

– Удача отвернулась от «Спартака»? Можно и так сказать, моменты были, мы не забили. Тяжелая игра, имели полное преимущество, но проиграли. Те же созданные моменты могли забивать…

– Что вы можете ответить фанатам, которые скандировали призывы к отставке?

– Да ничего им не собираюсь отвечать.

Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»