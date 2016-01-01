Фанаты «Спартака» – Кононову после второго гола «Тамбова»: «Уходи, пиджак»

«Спартак» в субботу проиграл «Тамбову» со счетом 0:2 в матче третьего тура РПЛ.

После того, как на 69-й минуте защитник Сослан Таказов удвоил преимущество тамбовчан, фанаты москвичей стали призывать главного тренера команды Олега Кононова покинуть свой пост.

«Уходи, пиджак», – скандировали болельщики красно-белых.