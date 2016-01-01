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    Фанаты «Спартака» – Кононову после второго гола «Тамбова»: «Уходи, пиджак»

    «Спартак» в субботу проиграл «Тамбову» со счетом 0:2 в матче третьего тура РПЛ.

    После того, как на 69-й минуте защитник Сослан Таказов удвоил преимущество тамбовчан, фанаты москвичей стали призывать главного тренера команды Олега Кононова покинуть свой пост.

    «Уходи, пиджак», – скандировали болельщики красно-белых.

    • В трех встречах с «Сочи», «Ростовом» и «Тамбовом» «Спартак» набрал четыре очка.
    • Кононов возглавил москвичей в ноябре 2018 года и привел их к пятому месту по итогам прошлого сезона.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 19:09
    Комментарии24
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      Рейтинг: -41

      Вальдемар IV 12 минут назад

      олег испортил себе биографию, ну не выиграет тут никто даже гвардиола, а юбилей симоняна нескоро

      0
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      Рейтинг: +677

      Genz 16 минут назад

      Дайте доработать кононову до конца сезона Пусть тренер старается ,десятое место нормально

      1
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      Рейтинг: +1362

      Виталий Орехов 39 минут назад

      Хрю! ХРЮ! Хр-ю-ю-ю!!! ОМОН виноват!!! Хрю! ХРЮ! Хр-ю-ю-ю!!!

      2
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      Рейтинг: +1362

      Виталий Орехов > Виталий Орехов 7 минут назад

      Спартачи, простите если Вас обидел!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +730

      Boeung777 46 минут назад

      Даже добавить нечего! Коротко и справедливо!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1239

      richi 53 минуты назад

      Ни чего страшного для кб не случилось. Судейский корпус ни кто не отменял. Помогут, как всегда... В итоге еще и за зону уефа поборются.

      1
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      Рейтинг: +26

      Migele 55 минут назад

      Спартаку поможет только один "тренер" - И.В. Сталин. И тявканье прекратится, и результат появится)))

      1
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      Рейтинг: +1239

      richi 56 минут назад

      Беги, Пиджак, из этого свинарника. Им нужен свой, в говне и в сапогах.

      5
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      Рейтинг: +270

      dik_fransis 1 час назад

      ЧТО СПАРТАЧИ СРАНЫЕ-И СУДЬЯ НЕ ПОМОГ!!! СОСИТЕ!!!

      13
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      Рейтинг: +310

      SEREGA 64 > dik_fransis 57 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ТЫ ЧМО САМ ВАФЕЛЬНИЦУ ВЫНЬ ИЗО РТА

      -8
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      Рейтинг: +1362

      Виталий Орехов > dik_fransis 38 минут назад

      + 1 000 000 !!!

      3
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      Рейтинг: +1362

      Виталий Орехов > SEREGA 64 36 минут назад

      Вы. сами подмойтесь!

      3
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      Рейтинг: +563

      serhio80 1 час назад

      ***** заранее понятно было что Тамбов будет играть на стандартах и быстрых отрывах( понятно что все штанги обстучали, понятно что голы пропустили с фартом тамбовским( но ***** ты тренер или *****? ( понятно же что не тянешь ты команду(

      0
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      Рейтинг: +1228

      РМЗ 1 час назад

      Спартак дно ! Вам какого не дай тренера , толку не будет. У вас еже был тренер который 2 кубок УЕФА брал . С ним даже чемпионат России не выиграли

      4
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