Агент Мельгарехо: «Лоренцо не покидает «Спартак». Просто Кононов не любит игрока»

Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо прокомментировал высказывание главного тренера клуба Олега Кононова о футболисте. После игры 3-го тура РПЛ «Тамбов» – «Спартак» (2:0) Кононов сказал: «Будем работать, чтобы устроить Мельгарехо».

«Повторюсь, Мельгарехо не покидает клуб. Просто Кононов не любит его. Он сказал после поражения, что Лоренцо уходит? Вы это серьезно? «Спартак» слишком великий клуб для такого плохого тренера», – сказал агент.

Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»