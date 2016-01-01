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    Агент Мельгарехо: «Лоренцо не покидает «Спартак». Просто Кононов не любит игрока»

    Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо прокомментировал высказывание главного тренера клуба Олега Кононова о футболисте. После игры 3-го тура РПЛ «Тамбов» – «Спартак» (2:0) Кононов сказал: «Будем работать, чтобы устроить Мельгарехо».

    «Повторюсь, Мельгарехо не покидает клуб. Просто Кононов не любит его. Он сказал после поражения, что Лоренцо уходит? Вы это серьезно? «Спартак» слишком великий клуб для такого плохого тренера», – сказал агент.

    Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1169

      zabvo9406 27 минут назад

      Знал бы ты, Лоренцо, как остальной народ не любит пиджака!!!!

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