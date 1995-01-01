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    Григорян: «Я считаю Кононова топ-тренером» 

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

    Об игре

    «С «Зенитом» и «Локомотивом» нам уже удавалось воплощать наш план, но в этот раз даже получилось больше. Матч прошел по нашему сюжету. Безусловно, у «Спартака» были моменты, но в быстрых атаках мы могли даже увеличить счет. В клуб я пришел без помощников, но с Ширшевым и Первушиным у нас получилось взаимопонимание, и я очень рад, как мы подошли к матчу.

    О болельщиках

    Перед матчем я спросил: «Это столько спартаковцев»? Первушин говорит: «Да». А во время матча мы уже слышали, как люди скандируют: «Тамбов». Я даже не рассчитывал, что столько наших фанатов приедет на матч.

    О Кононове

    Все критикуют «Спартак». Но это команда, за которую болеет полстраны. Я лично считаю Олега Кононова топ-тренером. Все его команды играли в интеллектуальный, комбинационный футбол. Стиль, который был у «Краснодара», до сих пор остается, и его ставил Кононов. Многие считают его излишне интеллигентным, но никто не знает, настолько сильна его выдержка.

    Думаю, если в ближайшее время руководство ничего не предпримет, то Кононов будет для команды выдающимся тренером. В «Спартаке» очень сложно работать. Даже в «Тамбове» сложно, а уж как там.

    Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1289

      Axe111 4 минуты назад

      Ноунейм хвалит себе подобного лол

      0
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      Рейтинг: +59

      Брина 9 минут назад

      Григорян: а мне кажется что срамтак сегодня обосрался

      1
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      Рейтинг: +677

      Genz 12 минут назад

      Это была ирония григоряна звучит топ тренер, как тот самый пиджака

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      Рейтинг: +2508

      mopecekca 16 минут назад

      да мы сами знаем что он топ...пусть ******* все равно

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      Рейтинг: +6807

      Skull_Boy 36 минут назад

      Сказал главный из топ-л0х0в

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      Рейтинг: +789

      Romantic2010 > Skull_Boy 22 минуты назад

      Чем же тебя жизнь так обидела, что ты таким агрессивным стал?

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      Рейтинг: +2509

      RotBerg 48 минут назад

      А шарфики на поле уже лежали

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