Григорян: «Я считаю Кононова топ-тренером» 

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

Об игре

«С «Зенитом» и «Локомотивом» нам уже удавалось воплощать наш план, но в этот раз даже получилось больше. Матч прошел по нашему сюжету. Безусловно, у «Спартака» были моменты, но в быстрых атаках мы могли даже увеличить счет. В клуб я пришел без помощников, но с Ширшевым и Первушиным у нас получилось взаимопонимание, и я очень рад, как мы подошли к матчу.

О болельщиках

Перед матчем я спросил: «Это столько спартаковцев»? Первушин говорит: «Да». А во время матча мы уже слышали, как люди скандируют: «Тамбов». Я даже не рассчитывал, что столько наших фанатов приедет на матч.

О Кононове

Все критикуют «Спартак». Но это команда, за которую болеет полстраны. Я лично считаю Олега Кононова топ-тренером. Все его команды играли в интеллектуальный, комбинационный футбол. Стиль, который был у «Краснодара», до сих пор остается, и его ставил Кононов. Многие считают его излишне интеллигентным, но никто не знает, настолько сильна его выдержка.

Думаю, если в ближайшее время руководство ничего не предпримет, то Кононов будет для команды выдающимся тренером. В «Спартаке» очень сложно работать. Даже в «Тамбове» сложно, а уж как там.

Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»