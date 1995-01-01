«Спартак» не смог победить в девятом матче подряд при судействе Вилкова

«Спартак» сегодня потерпел поражение от «Тамбова» (0:2) во встрече третьего тура РПЛ.

Игру судил Михаил Вилков. Москвичи не выигрывают при судействе нижегородского арбитра в российских турнирах на протяжении девяти матчей подряд (семь поражений и две ничьих).

В последний раз «Спартак» побеждал при судействе Вилкова в декабре 2016 года – «Рубин» со счетом 2:1.

После трех туров московская команда имеет четыре очка в активе и занимает восьмое место в турнирной таблице.