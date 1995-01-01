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    «Спартак» не смог победить в девятом матче подряд при судействе Вилкова

    «Спартак» сегодня потерпел поражение от «Тамбова» (0:2) во встрече третьего тура РПЛ.

    Игру судил Михаил Вилков. Москвичи не выигрывают при судействе нижегородского арбитра в российских турнирах на протяжении девяти матчей подряд (семь поражений и две ничьих).

    В последний раз «Спартак» побеждал при судействе Вилкова в декабре 2016 года – «Рубин» со счетом 2:1.

    После трех туров московская команда имеет четыре очка в активе и занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии19
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      Рейтинг: +594

      Alekxei Z. 55 минут назад

      Видков пи...р тот ещё, лепит горбатого, зная что есть люди, которые отмажут...
      Но сами ничего практически не создали.
      А уж что взади Айртон и Жиго вытворяли нет слов приличных.

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      Рейтинг: +563

      serhio80 57 минут назад

      Вилков свистел как обычно увы( и пеналь, и с желтыми не показания махинации( первый гол наверное правильно засчитали, там срезка от нашего была судя по повторам

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      Рейтинг: +1860

      lordmrv 1 час назад

      Даже поставленный пеналь (который был 100%) не спас бы Спартак. Надо играть так, чтобы потом не пенять на судью (который ещё тот тридварас). Тамбов с заслуженной победой.

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      Рейтинг: +877

      Томик > lordmrv 38 минут назад

      Именно так при судействе Вилкова каждый раз и происходит. "Надо самим, не помогло бы и т.д." Просто показывает жётую Гулиеву за то, что ему на ногу наступили, не ставит пенальти, засчитывает гол, свистит в одну сторону. Тут и так игры нет никакой. Последние остатки убивает, сучёныш.

      0
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      Рейтинг: +207

      Himik007 1 час назад

      Видать абонент взяток не берет!

      1
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      Рейтинг: +303

      mango 1 час назад

      вегетарианец наверно

      0
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      Рейтинг: +116

      gera64 1 час назад

      Вот кто оказывается виноват! Ну все пиджак теперь можно оставить.

      0
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      Рейтинг: +10317

      slavutiq70 1 час назад

      То что Вилков допустил две грубые ошибки(надеюсь что ошибки а не что то другое) это факт чистый пендаль не поставил Тамбову,,,,и гол из вне игры,,,,,,так что не знаю случайность или нет но факт остаётся фактом,,,

      4
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      Рейтинг: +102

      Olymp2 1 час назад

      Хоть один порядочный попался судья

      0
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      Рейтинг: +74

      ussr064 > Olymp2 1 час назад

      Ты игру смотрел????две грубейшие ошибки в пользу Тамбова,,,или тебе так лишь бы языком потрепать,,,

      3
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      Рейтинг: +682

      FaTeK1945ru 1 час назад

      ...Вилков лучший судья Мировой Лиги,если такая у нас существует.

      1
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      Рейтинг: +13452

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      У Спартака проблемы с капустой...

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