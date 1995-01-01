«Спартак» не смог победить в девятом матче подряд при судействе Вилкова

Видков пи...р тот ещё, лепит горбатого, зная что есть люди, которые отмажут...
Но сами ничего практически не создали.
А уж что взади Айртон и Жиго вытворяли нет слов приличных.
«Спартак» сегодня потерпел поражение от «Тамбова» (0:2) во встрече третьего тура РПЛ.
Игру судил Михаил Вилков. Москвичи не выигрывают при судействе нижегородского арбитра в российских турнирах на протяжении девяти матчей подряд (семь поражений и две ничьих).
В последний раз «Спартак» побеждал при судействе Вилкова в декабре 2016 года – «Рубин» со счетом 2:1.
После трех туров московская команда имеет четыре очка в активе и занимает восьмое место в турнирной таблице.