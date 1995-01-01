РПЛ. «Уфа» переиграла «Крылья Советов»

Верните Тихонова в Крылья!!! Божевич ФИЗРУК!
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» во встрече третьего тура РПЛ.
Победу уфимцам принесли мяч полузащитника Даниила Фомина и автогол защитника самарцев Владимира Полуяхтова.
Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур
Уфа – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Фомин, 21; 1:1 – Мияилович, 25; 2:1 – Полуяхтов, 33 (автогол).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Емельянов, 82), Козлов (Бизяк, 74), Игбун (Гиоргобиани, 90+4).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Канунников, 70), Комбаров, Полуяхтов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Мияилович, Гынсарь (Радонич, 74), Соболев (Голенков, 84).
Предупреждения: Пуцко, 51 – Комбаров, 57; Соболев, 60.