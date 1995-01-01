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    РПЛ. «Уфа» переиграла «Крылья Советов»

    «Уфа» обыграла «Крылья Советов» во встрече третьего тура РПЛ.

    Победу уфимцам принесли мяч полузащитника Даниила Фомина и автогол защитника самарцев Владимира Полуяхтова.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Уфа – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Фомин, 21; 1:1 – Мияилович, 25; 2:1 – Полуяхтов, 33 (автогол).

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Емельянов, 82), Козлов (Бизяк, 74), Игбун (Гиоргобиани, 90+4).

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Канунников, 70), Комбаров, Полуяхтов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Мияилович, Гынсарь (Радонич, 74), Соболев (Голенков, 84).

    Предупреждения: Пуцко, 51 – Комбаров, 57; Соболев, 60.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2512

      Fan Loko mik 1 час назад

      Верните Тихонова в Крылья!!! Божевич ФИЗРУК!

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      Рейтинг: +876

      Sviro 2 часа назад

      Манера игры КС - пропустить быстрый гол, затем пытаться отыграться. Но чтобы уж совсем осложнить себе жизнь, автогол использовать. ТЬФУ, а не команда. Кстати, уверен был в победе уфы на 100%. Старпер Анюков для чего в защите? Крылья нашли свою игру. Кто там следующий? ЛОКО? Добро пожаловать за очками в Самару, Локомотив!

      0
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      Рейтинг: -43

      Вальдемар IV > Sviro 2 часа назад

      с локо в любом случае нечего ловить там пенку поставят опять

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      Рейтинг: +30

      ALEX TARAN 2 часа назад

      Уфа красавцы,хотя за них не болею...!!!

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      Рейтинг: +195

      SinyaaPyll 2 часа назад

      1/2яхтов "Крыльям" красиво положил.

      2
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      Рейтинг: +9987

      sssrspartak > SinyaaPyll 2 часа назад

      да уж!умеют люди острить!!спасибо!посмеялся!!

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