РБК: Шюррле оформляет российскую визу. Игрок прибудет в Москву в ближайшие дни

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в скором времени может перейти в «Спартак».
По информации РБК со ссылкой на источник в московском клубе, 28-летний игрок приступил к оформлению российской визы. В течение ближайших дней он должен прилететь в столицу РФ.
Ранее агент немца Инго Хаспель сообщил, что ведет со «Спартаком» продвинутые переговоры и сторонам осталось уладить некоторые детали контракта.
- В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме». Хавбек провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.
- На счету Шюррле 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча. Андре – чемпион мира 2014 года.
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