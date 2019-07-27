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    Рамос – о матче с «Атлетико»: «Мы облажались. Можно проиграть по-разному, но только не так»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал разгром от «Атлетико» (3:7) в матче международного кубка чемпионов.

    По ходу встречи команда Зинедина Зидана проигрывала со счетом 0:6.

    «Ощущение не очень хорошее, но это только начало (предсезонной подготовки), и нам нужны матчи, чтобы достичь того уровня футбола, которого мы хотим. Мы отнеслись к этой игре, как к товарищеской, а «Атлетико» – нет. Результат слишком крупный.

    Мы облажались, потому что вы можете проиграть многими способами, но только не таким. После ужасного первого тайма наша цель была забыть случившееся и попытаться выиграть вторую половину. И, по крайней мере, мы это сделали.

    Наши амбиции неизменны, так как мы много выиграли, но это в прошлом. Мы начали с нуля и должны забыть прошлый сезон. Слишком рано давать оценки, так как мы должны продолжать работать с хорошим настроем. После того, как вы выиграли очень много (титулов), у вас может быть плохой сезон. Постепенно мы будем становиться лучше.

    Можем ли мы вновь победить? Да. И, если бы я не верил в это, я бы первым ушел из команды, сомневайся я в этом хотя бы на 1%. Я действительно доверяю этой команде. «Реал» такой, какой есть, в зависимости от выходящих на поле игроков и от схемы, которую использует наш тренер. Команда хорошо работает в тактическом плане, и сейчас не время беспокоиться об этом», – сказал Рамос.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +646

      VVadic 52 минуты назад

      Неплохой результат Реала. 3 забили. Бензема в команде. Бэйл уходит. Всё идёт по плану!

      0
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      Рейтинг: +466

      Санёк 17 1 час назад

      Да индейцы вас просто и ужасно месили

      1
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      Рейтинг: +1183

      алдан2014 1 час назад

      Вы облажали ,когда решили,что без Роналду,что то из себя представляете.Это как Спартак без Промеса

      1
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      Рейтинг: +1654

      JTherry 1 час назад

      влетели, так влетели, на чемпе слова Рамоса перевели - как обосрались...

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      Рейтинг: +8163

      DeStar 2 часа назад

      это уже ни в какие ворота не лезет. Мне уже тупо смешно , а не страшно) но есть надежда. что это просто нафиг не нужный матч был.. но все-равно, тут не 0-3 счет) а дичь

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