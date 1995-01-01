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    Рыков – о поведении болельщиков «Динамо»: «Неприятно было. Если ты болеешь, то надо поддерживать»

    Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал поведение фанатов после матча второго тура РПЛ против «Рубина» (0:1). Болельщики говорили футболистам: «Не позорьте имя «Динамо»!».

    «Просто неприятно было. Первую игру проиграли, и такие эмоции возникли у болельщиков. Если ты болеешь за клуб, надо поддерживать. Но мы не обсуждали ничего», – сказал Рыков.

    • На встрече третьего тура против «Урала» (2:0) болельщики «Динамо» извинились.
    • Москвичи идут в таблице восьмыми.
    • В прошлом сезоне «Динамо» финишировало в РПЛ 12-м.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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