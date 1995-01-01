Рыков – о поведении болельщиков «Динамо»: «Неприятно было. Если ты болеешь, то надо поддерживать»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал поведение фанатов после матча второго тура РПЛ против «Рубина» (0:1). Болельщики говорили футболистам: «Не позорьте имя «Динамо»!».

«Просто неприятно было. Первую игру проиграли, и такие эмоции возникли у болельщиков. Если ты болеешь за клуб, надо поддерживать. Но мы не обсуждали ничего», – сказал Рыков.