Рыков – о поведении болельщиков «Динамо»: «Неприятно было. Если ты болеешь, то надо поддерживать»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал поведение фанатов после матча второго тура РПЛ против «Рубина» (0:1). Болельщики говорили футболистам: «Не позорьте имя «Динамо»!».
«Просто неприятно было. Первую игру проиграли, и такие эмоции возникли у болельщиков. Если ты болеешь за клуб, надо поддерживать. Но мы не обсуждали ничего», – сказал Рыков.
- На встрече третьего тура против «Урала» (2:0) болельщики «Динамо» извинились.
- Москвичи идут в таблице восьмыми.
- В прошлом сезоне «Динамо» финишировало в РПЛ 12-м.