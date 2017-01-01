Прядкин – о фанатах на матче «Ростов» – «Спартак»: «Это вредители. Нужно наказывать зачинщиков»

Помните, - предупреждала даже на этом сайте - укро-нацисты-правосеки выросли на трибунах киевских стадионов, а далее переросли в добробаты по всей Украине. Результат - сожжёные после "украинского футбола" люди в Одессе , сгоревшие и разрушенные стадионы Донбасса и дальше гражданская война в стране - всё воочию.
Прошло! -Организаторы и спонсоры этого беспредела USA ликуют!
Но нам , России, от этого хреново!!!
....Далее у нас будут вырощены из болельщиков футбольных клубов России и
европы потасовщики и уроды, всегда готовые превратиться в очередных минитменов и добробатовцев.
Сторонитесь национализма и быдла, которое это вещает.
Уважайте друг друга.
Ищите свою правду только в спорте, бойтесь стадного чувства и провокаций.
Будьте взрослыми.
С уважением к настоящим болельщикам и ценителям игры в ногомяч.
После матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2) случились столкновения между ОМОНом и болельщиками москвичей. Президент лиги Сергей Прядкин прокомментировал инцидент.
– Это совокупность обстоятельств. Не только один человек виноват. И руководитель координационного штаба, и организаторы матча, и мы, лига, как организатор всего чемпионата. Определенные выводы сделали. Материалы собираются, идет расследование. Думаю, такого больше не повторится.
– Какие конкретные действия будут предприняты?
– Клубы уже давно просят сделать персонифицированную ответственность. Нужно перекладывать ее на зачинщиков, которые устраивают такие эксцессы и создают неприятности. Конечно, клубы занимаются организацией матчей. Но когда наказывают только клубы, а не тех людей, которые создают неприятности, это никуда не годится.
Такие люди не должны попадать на стадион, это не болельщики, а вредители и для клубов, и для всего чемпионата России. Будут предприняты жесткие меры. Александр Валерьевич Дюков большое внимание этому уделяет, клубы обсуждали это на общем собрании. Думаю, сделаем определенные выводы. Однозначно, это не красит футбол.
- После окончания встречи стюарды «Ростов Арены» в течение получаса не выпускали болельщиков москвичей со стадиона..
- Фанаты начали возмущаться, в результате чего вмешался ОМОН, применив дубинки.
- Инцидент изучает РФС.
После матча «Ростова» и «Спартака» болельщиков долго держали на выходе со стадиона. ОМОН использовал дубинки