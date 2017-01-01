Прядкин – о фанатах на матче «Ростов» – «Спартак»: «Это вредители. Нужно наказывать зачинщиков»

После матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2) случились столкновения между ОМОНом и болельщиками москвичей. Президент лиги Сергей Прядкин прокомментировал инцидент.

– Это совокупность обстоятельств. Не только один человек виноват. И руководитель координационного штаба, и организаторы матча, и мы, лига, как организатор всего чемпионата. Определенные выводы сделали. Материалы собираются, идет расследование. Думаю, такого больше не повторится.

– Какие конкретные действия будут предприняты?

– Клубы уже давно просят сделать персонифицированную ответственность. Нужно перекладывать ее на зачинщиков, которые устраивают такие эксцессы и создают неприятности. Конечно, клубы занимаются организацией матчей. Но когда наказывают только клубы, а не тех людей, которые создают неприятности, это никуда не годится.

Такие люди не должны попадать на стадион, это не болельщики, а вредители и для клубов, и для всего чемпионата России. Будут предприняты жесткие меры. Александр Валерьевич Дюков большое внимание этому уделяет, клубы обсуждали это на общем собрании. Думаю, сделаем определенные выводы. Однозначно, это не красит футбол.

После окончания встречи стюарды «Ростов Арены» в течение получаса не выпускали болельщиков москвичей со стадиона..

Фанаты начали возмущаться, в результате чего вмешался ОМОН, применив дубинки.

Инцидент изучает РФС.

После матча «Ростова» и «Спартака» болельщиков долго держали на выходе со стадиона. ОМОН использовал дубинки