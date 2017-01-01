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    Прядкин – о фанатах на матче «Ростов» – «Спартак»: «Это вредители. Нужно наказывать зачинщиков»

    После матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2) случились столкновения между ОМОНом и болельщиками москвичей. Президент лиги Сергей Прядкин прокомментировал инцидент.

    – Это совокупность обстоятельств. Не только один человек виноват. И руководитель координационного штаба, и организаторы матча, и мы, лига, как организатор всего чемпионата. Определенные выводы сделали. Материалы собираются, идет расследование. Думаю, такого больше не повторится.

    – Какие конкретные действия будут предприняты?

    – Клубы уже давно просят сделать персонифицированную ответственность. Нужно перекладывать ее на зачинщиков, которые устраивают такие эксцессы и создают неприятности. Конечно, клубы занимаются организацией матчей. Но когда наказывают только клубы, а не тех людей, которые создают неприятности, это никуда не годится.

    Такие люди не должны попадать на стадион, это не болельщики, а вредители и для клубов, и для всего чемпионата России. Будут предприняты жесткие меры. Александр Валерьевич Дюков большое внимание этому уделяет, клубы обсуждали это на общем собрании. Думаю, сделаем определенные выводы. Однозначно, это не красит футбол.

    • После окончания встречи стюарды «Ростов Арены» в течение получаса не выпускали болельщиков москвичей со стадиона..
    • Фанаты начали возмущаться, в результате чего вмешался ОМОН, применив дубинки.
    • Инцидент изучает РФС.

    После матча «Ростова» и «Спартака» болельщиков долго держали на выходе со стадиона. ОМОН использовал дубинки

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 00:10
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4694

      GoLenaStop 3 минуты назад

      Помните, - предупреждала даже на этом сайте - укро-нацисты-правосеки выросли на трибунах киевских стадионов, а далее переросли в добробаты по всей Украине. Результат - сожжёные после "украинского футбола" люди в Одессе , сгоревшие и разрушенные стадионы Донбасса и дальше гражданская война в стране - всё воочию.
      Прошло! -Организаторы и спонсоры этого беспредела USA ликуют!
      Но нам , России, от этого хреново!!!
      ....Далее у нас будут вырощены из болельщиков футбольных клубов России и
      европы потасовщики и уроды, всегда готовые превратиться в очередных минитменов и добробатовцев.
      Сторонитесь национализма и быдла, которое это вещает.
      Уважайте друг друга.
      Ищите свою правду только в спорте, бойтесь стадного чувства и провокаций.
      Будьте взрослыми.
      С уважением к настоящим болельщикам и ценителям игры в ногомяч.




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      Рейтинг: +558

      serhio80 > GoLenaStop 6 минут назад

      Это футбольный сайт, политику нахера сюда тащить? Я вырос на фанатской, сейчас хожу на центр или в вип.

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      Рейтинг: +558

      serhio80 14 минут назад

      Однако по текущим правилам ответственность несет клуб хозяин) я не призываю наказывать ростовский стадион, но из интервью супервайзера ростовского стадиона абсолютно понятно что даже руководители стюардов ни *** не понимают в своей работе(

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      Рейтинг: +6588

      ufos73 43 минуты назад

      когда от слов к делу перейдете? Уже лет 10 бла-бла-бла это ...

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