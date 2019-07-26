Хохлов – после матча с «Уралом»: «Поливайте тренера, но ребят поддерживайте»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов дал комментарий после матча третьего тура РПЛ против «Урала» (2:0). В частности, специалист обратился с просьбой к болельщикам.

«Настроение позитивное, ждали этой победы. Поздравляю всех динамовских болельщиков.

Много изменений в старте связано с тем, что в прошлой игре нас многое не устроило. Психолога в команде нет. Делали на поле все правильно. В Туле второй тайм провалили, сегодня все исправили.

Что касается болельщиков и прошлого матча, хочется, чтобы они поддерживали команду всегда, а не только после побед. Поливайте тренера, но ребят поддерживайте и после поражений», – цитирует Хохлова журналист Александр Боярский.

«Динамо» впервые в сезоне победило.

Москвичи идут в таблице восьмыми.

Ближайший соперник «Динамо» – «Спартак».

Хохлов поработал: «Динамо» побило лидера. Но дальше – проблемы и жуткий календарь