Парфенов: «Первый тайм матча с «Динамо» был провальным, потому что не хватило души»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итог матча третьего тура РПЛ против «Динамо» (0:2). Специалист считает первую половину встречи для своей команды провальным.

«Первый тайм был провальным в плане того, что не хватило души. Не хватило страсти, что было у «Динамо», — они этим воспользовались. Во втором тайме вернулись, но ничего не смогли сделать. У нас было медленное движение мяча, не было агрессии. Это сыграло большую роль в первом тайме.

Давило ли первое место? Это вопрос про первый тайм. Медные трубы — это тоже испытание. Это урок, нужно делать правильные выводы, всe в наших руках. Но те мячи за нас никто не забивал, команда делала это своим трудом. Я вижу ребят каждый день, вижу, что они хотят сделать», – сказал тренер.

Для «Урала» проигрыш в Москве – первая потеря очков в сезоне.

«Урал» теперь не занимает первое место в таблице.

Следующий соперник «Урала» – «Ростов».

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