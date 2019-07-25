«Барселона» отклонила ряд предложений по Семеду

«Барселона» не собирается продавать правого защитника Нельсона Семеду этим летом.

По информации AS, каталонцы отклонили ряд предложений по трансферу 25-летнего игрока из Испании, Англии и Италии.

Несколько клубов предложили за португальца в районе 50 миллионов евро. При этом отступные за футболиста составляют 100 миллионов.

Ранее сообщалось, что Семеду интересуются «Ювентус» и «Атлетико».