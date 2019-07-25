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    «Барселона» отклонила ряд предложений по Семеду

    «Барселона» не собирается продавать правого защитника Нельсона Семеду этим летом.

    По информации AS, каталонцы отклонили ряд предложений по трансферу 25-летнего игрока из Испании, Англии и Италии.

    Несколько клубов предложили за португальца в районе 50 миллионов евро. При этом отступные за футболиста составляют 100 миллионов.

    Ранее сообщалось, что Семеду интересуются «Ювентус» и «Атлетико».

    • Полузащитник перешел в «Барселону» из «Бенфики» летом 2017 года за 35,7 миллион евро.
    • В прошлом сезоне он провел за каталонцев 46 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: AS

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