«Барселона» отклонила ряд предложений по Семеду

«Барселона» не собирается продавать правого защитника Нельсона Семеду этим летом.
По информации AS, каталонцы отклонили ряд предложений по трансферу 25-летнего игрока из Испании, Англии и Италии.
Несколько клубов предложили за португальца в районе 50 миллионов евро. При этом отступные за футболиста составляют 100 миллионов.
Ранее сообщалось, что Семеду интересуются «Ювентус» и «Атлетико».
- Полузащитник перешел в «Барселону» из «Бенфики» летом 2017 года за 35,7 миллион евро.
- В прошлом сезоне он провел за каталонцев 46 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.