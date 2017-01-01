Рыбус: «Увидел, как играет Семин и обалдел. Человеку 70 лет – а он в полном порядке»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Юрию Семину.

– Илья Геркус недавно обронил: «Не встречал тех, кто разбирается в футболе лучше Семина». А вы встречали?

– Ну, я разных тренеров прошел, каждый чему-то научил. Про Семина могу сказать только хорошее. Мне нравится с ним работать. Человек очень опытный, мудрый. Умеет настроить команду так, что ребята на поле всегда сражаются до конца, ноги в стыках никто не убирает. Тренировки интересные, все с мячом.

– Еще Юрий Палыч – мастер художественного слова.

– Да, многие его реплики становятся афоризмами. Но мне больше запомнилось другое.

– Что же?

– Мой первый сбор с «Локомотивом» полтора года назад. Как-то тренерский штаб организовал мини-футбольный матч против журналистов. Я увидел, как играет Семин и обалдел. Человеку 70 лет – а он в полном порядке! Неплохо двигается, поляну видит великолепно. А с мячом работает так, что молодежь позавидует. Просто супер!

Семин завершил футбольную карьеру в 1980 году. Он выступал за такие команды, как «Спартак», московское «Динамо», «Кайрат», «Локомотив» и «Кубань».

Рыбус перешел в «Локо» в 2017 году из «Лиона».

Геркус – о Семине: «Не встречал тех, кто разбирается в футболе лучше»