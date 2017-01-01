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    Рыбус: «Увидел, как играет Семин и обалдел. Человеку 70 лет – а он в полном порядке»

    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Юрию Семину.

    – Илья Геркус недавно обронил: «Не встречал тех, кто разбирается в футболе лучше Семина». А вы встречали?

    – Ну, я разных тренеров прошел, каждый чему-то научил. Про Семина могу сказать только хорошее. Мне нравится с ним работать. Человек очень опытный, мудрый. Умеет настроить команду так, что ребята на поле всегда сражаются до конца, ноги в стыках никто не убирает. Тренировки интересные, все с мячом.

    – Еще Юрий Палыч – мастер художественного слова.

    – Да, многие его реплики становятся афоризмами. Но мне больше запомнилось другое.

    – Что же?

    – Мой первый сбор с «Локомотивом» полтора года назад. Как-то тренерский штаб организовал мини-футбольный матч против журналистов. Я увидел, как играет Семин и обалдел. Человеку 70 лет – а он в полном порядке! Неплохо двигается, поляну видит великолепно. А с мячом работает так, что молодежь позавидует. Просто супер!

    • Семин завершил футбольную карьеру в 1980 году. Он выступал за такие команды, как «Спартак», московское «Динамо», «Кайрат», «Локомотив» и «Кубань».
    • Рыбус перешел в «Локо» в 2017 году из «Лиона».

    Геркус – о Семине: «Не встречал тех, кто разбирается в футболе лучше»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7010

      parevg 3 минуты назад

      Вот что значит старая школа, 40 лет прошло, а человек вас всех за пояс заткнет. Вашему поколению это уже не дано...
      Современное поколение интересуют деньги а не игра...

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    • ...
      Рейтинг: +887

      Tsigan 10 минут назад

      А если бы не выпивал вообще в основе выходил бы

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