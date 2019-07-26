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    «СКА-Хабаровск» подписал контракт с другом Неймара

    Нападающий Патрик Дус Сантос Круз подписал контракт со «СКА-Хабаровском», выступающим в ФНЛ.

    «На молодежном уровне уроженец штата Минайс-Жерайс выступал за одни из сильнейших клубов Бразилии – «Сан Паулу» и «Коринтианс», а также привлекался в сборные Бразилии U-20 (16 матчей, 4 гола) и U-23 (2 матча).

    В то же время Патрик сдружился с известным бразильским футболистом Неймаром, с которым общается до сих пор. Тогда один из самых дорогих игроков мира выступал за «Сантос» и не раз пересекался с Крузом на футбольных полях Бразилии», – сообщается в инстаграме «СКА-Хабаровска».

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    • Также Круз играл за «Фламенго», индонезийский «Митра Кукар», малазийские «Т-Тим» и «Паханг», вьетнамский «Сайгон» и тайский «Чонбури». До подписания контракта с хабаровским клубом 26-летний форвард находился в статусе свободного агента.

    Источник: Инстаграм «СКА-Хабаровска»

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