Форвард «Тамбова» Бенито – о Григоряне: «Иногда он становится сумасшедшим»

Ивуарийский нападающий «Тамбова» Бенито рассказал о том, как общается с главным тренером команды Александром Григоряном.

«Я понимаю по-русски совсем чуть-чуть, поэтому если он хочет завести со мной длинный разговор, то зовет кого-то из ассистентов. Он говорит мне, что я очень молод и у меня есть потенциал, постоянно объясняет мне ошибки. Я рад, что он делает это, правда. Иногда он становится сумасшедшим на поле. Если ему что-то не нравится, он разносит всех. Может наорать на тебя, но так и должен поступать тренер. Он делает это, потому что любит. Если бы не любил, то ему было бы все равно.

После двух туров у команды-дебютанта РПЛ ни одного очка в таблице.

Завтра «Тамбов» сыграет против «Спартака» в 16:30 по московскому времени.

Григорян: «К выходу «Тамбова» в РПЛ я не имею отношения. Команду вывел туда Мурат Искаков»