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    Новичок «Динамо» Н’Жийе: «Я собираюсь учить русский язык»

    Камерунский нападающий Клинтон Н'Жийе прокомментировал свой переход в «Динамо».

    «В моей карьере начинается новый этап, и я рад, что он связан с московским «Динамо». Это известный и серьeзный клуб, который сейчас строит новую команду и ставит перед собой большие задачи. Я разговаривал с Вильямом Ванкером, который выступал здесь, и он дал самые лучшие рекомендации относительно клуба и чемпионата. Здесь также играл Матье Вальбуэна, и он всегда восторженно отзывался о «Динамо» во французских СМИ.

    Я посмотрел несколько матчей российского чемпионата и понял, что здесь сильная лига, в которой команды играют с высокой плотностью обороны. Так что будет интересно. Я сложностей не боюсь и согласился на переход довольно быстро. Знаю, что в команде есть франкоговорящие игроки, Шарль Каборе и Самба Соу, что, конечно, поможет мне в адаптации. Но для меня важнее, чтобы мы все говорили на языке футбола. Я собираюсь учить русский, считаю, что обязан это делать, как футболист, выступающий в России. Очень жду первого выхода на поле в составе «Динамо», – сказал 25-летний футболист.

    • Н'Жийе перешел в «Динамо» из «Марселя».
    • Игрок заключил с московским клубом контракт до 2023 года.

    «Спасибо большое, «Динамо». Фанаты «Марселя» отреагировали на переход Н’Жийе в московский клуб

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 21:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5786

      FanatSerj 45 минут назад

      Хвалебно, хвалебно, что тут ещё сказать, но голы нынче нужнее ))

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