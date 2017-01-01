Новичок «Динамо» Н’Жийе: «Я собираюсь учить русский язык»

Камерунский нападающий Клинтон Н'Жийе прокомментировал свой переход в «Динамо».

«В моей карьере начинается новый этап, и я рад, что он связан с московским «Динамо». Это известный и серьeзный клуб, который сейчас строит новую команду и ставит перед собой большие задачи. Я разговаривал с Вильямом Ванкером, который выступал здесь, и он дал самые лучшие рекомендации относительно клуба и чемпионата. Здесь также играл Матье Вальбуэна, и он всегда восторженно отзывался о «Динамо» во французских СМИ.

Я посмотрел несколько матчей российского чемпионата и понял, что здесь сильная лига, в которой команды играют с высокой плотностью обороны. Так что будет интересно. Я сложностей не боюсь и согласился на переход довольно быстро. Знаю, что в команде есть франкоговорящие игроки, Шарль Каборе и Самба Соу, что, конечно, поможет мне в адаптации. Но для меня важнее, чтобы мы все говорили на языке футбола. Я собираюсь учить русский, считаю, что обязан это делать, как футболист, выступающий в России. Очень жду первого выхода на поле в составе «Динамо», – сказал 25-летний футболист.

Н'Жийе перешел в «Динамо» из «Марселя».

Игрок заключил с московским клубом контракт до 2023 года.

«Спасибо большое, «Динамо». Фанаты «Марселя» отреагировали на переход Н’Жийе в московский клуб