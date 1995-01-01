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    Воронин отказался войти в тренерский штаб Хохлова в «Динамо»

    Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин сообщил, что главный тренер москвичей Дмитрий Хохлов пригласил его в свой тренерский штаб. Украинец отметил, что пока не может принять это предложение по некоторым причинам.

    «Я говорил с Димой Хохловым на тему моего приглашения в тренерский штаб «Динамо». Мы с ним всe обсудили, поговорили, но были причины, по которым я не могу в данный момент принять это предложение, к сожалению. Я не дал отказ, но не могу сейчас полностью посвятить себя этой работе.

    Мы с Димой говорили на эту тему много раз. Мне приятно, что он хотел меня видеть в команде рядом с собой, я тоже хотел бы вместе с ним поработать. У нас с ним похожие взгляды, очень хотелось, но на этом этапе у меня не получается.

    Что касается его работы в «Динамо», то я верю и буду верить в Хохлова. Нужно время ему и команде. Строится новая команда, приходят новые игроки. Всe строится не так быстро. У него всe получится, надо дать ему спокойно работать. Я смотрел игру с «Рубином» (0:1). Обидно, когда не забиваешь столько моментов, а потом пропускаешь. Это уже вопрос мастерства футболистов и везения.

    Проблема исходит не от тренерского штаба. Меня приглашали на этот матч вместе с остальными бывшими капитанами «Динамо», руководство хотело меня видеть. Я просто заболел, только из-за этого не приехал. Договорились, что в ближайшее время приеду на домашний матч», – сказал Воронин.

    • Воронин выступал за «Динамо» с 2010-го по 2014 год.
    • Футболист провел за московскую команду 87 матчей, забил 24 гола и сделал 20 результативных передач.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5783

      FanatSerj 49 минут назад

      Пригодился бы точно, может быть кому нибудь в перерыве и ноги кривые выпрямил, чтобы по воротам попадали.
      На того же Кокорина хорошо в свое время влиял.

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