Смольников пропустит матч с «Оренбургом»

вот вот теперь Медведев и К пусть локти кусают что отпустили Анюкова Смольников это полный абздец он то травмирован то плохо играет
Защитник «Зенита» Игорь Смольников не поможет своей команде в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».
«Смольников получил повреждение и не сможет нам помочь. В ближайшем матче он не сыграет», – сказал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.
- Матч «Оренбург» – «Зенит» состоится в воскресенье, 28 июля.
- Начало игры – в 14:00 по московскому времени.
- В стартовавшем сезоне Смольников провел три матча в составе «Зенита» и сделал одну результативную передачу.