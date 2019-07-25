Смольников пропустит матч с «Оренбургом»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников не поможет своей команде в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Смольников получил повреждение и не сможет нам помочь. В ближайшем матче он не сыграет», – сказал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.