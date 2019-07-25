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    Смольников пропустит матч с «Оренбургом»

    Защитник «Зенита» Игорь Смольников не поможет своей команде в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».

    «Смольников получил повреждение и не сможет нам помочь. В ближайшем матче он не сыграет», – сказал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

    • Матч «Оренбург» – «Зенит» состоится в воскресенье, 28 июля.
    • Начало игры – в 14:00 по московскому времени.
    • В стартовавшем сезоне Смольников провел три матча в составе «Зенита» и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10038

      Garrincha58 28 минут назад

      вот вот теперь Медведев и К пусть локти кусают что отпустили Анюкова Смольников это полный абздец он то травмирован то плохо играет

      0
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      Рейтинг: +941

      Миша13 1 час назад

      Пора его на лавку..мяч отдаёт только назад..Терентьев играет лучше и агрессивнее..

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