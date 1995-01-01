Football Italia: «Наполи» предложил 50 миллионов за Икарди, «Интер» требует больше

«Наполи» и «Интер» ведут переговоры о трансфере нападающего Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

По информации источника, неаполитанцы сделали официальное предложение по 26-летнему аргентинцу в размере 50 миллионов евро. Однако миланцы ответили отказом.

«Интер» рассчитывает купить этим летом форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, поэтому требует за Икарди 80 миллионов, чтобы получить деньги на приобретение бельгийца.