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    Football Italia: «Наполи» предложил 50 миллионов за Икарди, «Интер» требует больше

    «Наполи» и «Интер» ведут переговоры о трансфере нападающего Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

    По информации источника, неаполитанцы сделали официальное предложение по 26-летнему аргентинцу в размере 50 миллионов евро. Однако миланцы ответили отказом.

    «Интер» рассчитывает купить этим летом форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, поэтому требует за Икарди 80 миллионов, чтобы получить деньги на приобретение бельгийца.

    • В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 07:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1357

      ItalianFootball 5 минут назад

      Только не в Юве. А так - вперед и с песней.

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