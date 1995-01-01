Football Italia: «Наполи» предложил 50 миллионов за Икарди, «Интер» требует больше

Только не в Юве. А так - вперед и с песней.
«Наполи» и «Интер» ведут переговоры о трансфере нападающего Мауро Икарди, сообщает Football Italia.
По информации источника, неаполитанцы сделали официальное предложение по 26-летнему аргентинцу в размере 50 миллионов евро. Однако миланцы ответили отказом.
«Интер» рассчитывает купить этим летом форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, поэтому требует за Икарди 80 миллионов, чтобы получить деньги на приобретение бельгийца.
- В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.