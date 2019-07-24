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    Сарри: «Буффон проведет свои матчи. Щесны – основной вратарь»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал игру вратаря Джанлуиджи Буффона в товарищеском матче против «Интера» (1:1; 4:3 по пенальти). Голкипер отразил три удара в серии послематчевых пенальти.

    «Он взял три пенальти и угадал направления остальных. Он великолепный игрок. Прирожденный борец, который готов, когда в нем нуждаются. Его роль? Основной – Щесны, но очевидно, что Буффон будет принят во внимание, и он проведет свои матчи.

    Я хотел прояснить ситуацию с Джиджи с самого начала. Даже если бы в других командах он получил бы больше, он хотел вернуться в «Ювентус», – сказал Сарри.

    • 41-летний вратарь вернулся в «Ювентус» этим летом после сезона, проведенного в «ПСЖ».
    • Контракт рассчитан на один год.

    Источник: Sky Italia

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