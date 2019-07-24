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    Семин – о «Порту»: «Краснодару» попалась самая сильная команда в ЛЧ, которая могла выпасть на этой стадии»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о результатах жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    • «Краснодар» сыграет с «Порту» на этой стадии.
    • В розыгрыше прошлого года «Локомотив» Семина играл в этим клубом на групповой стадии турнира.

    «Порту» – очень сильный соперник, «Краснодару» попалась самая сильная команда в ЛЧ, которая могла выпасть на этой стадии.

    Но «Краснодар» сейчас очень сильно играет, команда Мусаева очень сбалансированная, при этом они хорошо укрепились. Поэтому все будет 50 на 50», – сказал Семин.

    Выводы по жеребьевке: у «Краснодара» есть шанс, «Спартак» должен проходить, «Арсенал» устанет

    Источник: Sport24

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