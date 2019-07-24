Семин: «Впервые слышу о том, что Буффона предлагали «Локомотиву»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб голкипера Джанлуиджи Буффона.

После окончания сезона-2018/19 итальянец покинул «ПСЖ», а 4 июля вернулся в «Ювентус». Три дня назад сайт Betting Insider сообщил, что еще до перехода 41-летнего футболиста в туринский клуб его агенты предложили услуги вратаря железнодорожникам.

«Локомотив», в свою очередь, долгое время вел переговоры о продлении контракта с Гилерме, которые успешно завершились 19 июля.

«Я первый раз об этом слышу, но подтверждать каждую информацию не имеет смысла и не хватит времени. Я не все новости читаю, про Буффона тоже не читал и не следил, невозможно все новости отследить», – сказал Семин.