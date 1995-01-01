Зидан – о Бэйле: «Он провел хороший матч, но ситуация не изменилась»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Арсеналом» в рамках Международного кубка чемпионов прокомментировал выступление Гарета Бэйла.

Валлиец заменил в перерыве Эдена Азара и на 56-й минуте забил гол.

«Бэйл хорошо сыграл и я счастлив за него, как и за других футболистов.

Он с нами и продолжит работу. Мы сыграли 10 на 11 лучше, чем 10 на 10. Я не знаю, что будет дальше. Гарет хочет играть, хотя накануне было по-другому.

Я с ним еще не разговаривал. Он хорошо работал на тренировках, поэтому и сыграл. Ситуация не изменилась и вы ее знаете», – заявил Зидан.

«Реал» победил «Арсенал» (2:2, пен – 3:2), проигрывая по ходу игры со счетом 0:2.

По словам главного тренера, Бэйл отказался выходить на предыдущую игру против «Баварии».

Зидан – о Бэйле: «Он достиг многого в «Реале», но мы не живем прошлым»