Зидан – о Бэйле: «Он провел хороший матч, но ситуация не изменилась»

Вся проблема в том, что в футболе юридически не прописаны ситуации с подобными "плохими" контрактами. Реал не хочет платить "плохой" контракт, продать его тоже не могут. Игрок не хочет терять деньги. Все логично. Понять можно две стороны.
Нужно вводить правила на пример NHL. Когда любой "плохой" контракт можно списать за 30%.
Бейл получил бы 15.3 млн $ неустойки, статус свободного агента и возможность подписать меньший контракт с любым клубом не теряя в общей сумме за 3 года. Реал сэкономил бы 35 млн на зарплате и еще столько же на оплате налогов.
P.S. с учетом травмы Ассенсио, ситуация по Бейлу может измениться.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Арсеналом» в рамках Международного кубка чемпионов прокомментировал выступление Гарета Бэйла.
Валлиец заменил в перерыве Эдена Азара и на 56-й минуте забил гол.
«Бэйл хорошо сыграл и я счастлив за него, как и за других футболистов.
Он с нами и продолжит работу. Мы сыграли 10 на 11 лучше, чем 10 на 10. Я не знаю, что будет дальше. Гарет хочет играть, хотя накануне было по-другому.
Я с ним еще не разговаривал. Он хорошо работал на тренировках, поэтому и сыграл. Ситуация не изменилась и вы ее знаете», – заявил Зидан.
- «Реал» победил «Арсенал» (2:2, пен – 3:2), проигрывая по ходу игры со счетом 0:2.
- По словам главного тренера, Бэйл отказался выходить на предыдущую игру против «Баварии».
Зидан – о Бэйле: «Он достиг многого в «Реале», но мы не живем прошлым»