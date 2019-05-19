Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о ситуации с форвардом Гаретом Бэйлом.

Футболист не выходил на поле с 28 апреля (матч против «Райо Вальекано» в Примере).

После этого Зидан дважды не включал Бэйла в заявки на игры.

Валлиец вошел в заявку на сегодняшнюю игру с «Бетисом» (0:2), но не появился на поле.

«Я не знаю, что произойдет. Я рассчитываю на других. Ситуация такова.

В игру вошли другие. Ответ в том, что вошли другие. Больше ничего. Я не позволил ему играть сегодня, это правда, но мы не знаем, что произойдет. Я тот, кто находится здесь день изо дня и принимает решения. Когда есть что-то, что мне не нравится или не подходит… Он достиг здесь многого, но мы не живем прошлым. Сейчас настоящее, и на основании этого я принимаю решения», – сказал Зидан.