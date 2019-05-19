Зря ты Гарет из тотенхема ушёл. Погнался за славой. Не играл толком в реале. То под Роналду сидел. То травмы были. Отличный футболист, ещё сможет помочь многим клубам. Но лучшие годы увы позади, и были они проведены на залотой скамейке Реала.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о ситуации с форвардом Гаретом Бэйлом.
- Футболист не выходил на поле с 28 апреля (матч против «Райо Вальекано» в Примере).
- После этого Зидан дважды не включал Бэйла в заявки на игры.
- Валлиец вошел в заявку на сегодняшнюю игру с «Бетисом» (0:2), но не появился на поле.
«Я не знаю, что произойдет. Я рассчитываю на других. Ситуация такова.
В игру вошли другие. Ответ в том, что вошли другие. Больше ничего. Я не позволил ему играть сегодня, это правда, но мы не знаем, что произойдет. Я тот, кто находится здесь день изо дня и принимает решения. Когда есть что-то, что мне не нравится или не подходит… Он достиг здесь многого, но мы не живем прошлым. Сейчас настоящее, и на основании этого я принимаю решения», – сказал Зидан.
- В текущем сезоне Примеры Бэйл сыграл в 29 матчах, забил восемь голов и отдал три голевые передачи.
- В Лиге чемпионов он вышел на поле семь раз и забил три гола.
- По информации Mirror, «Тоттенхэм» может арендовать футболиста.