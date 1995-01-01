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    Зидан: «Бэйл отказался выходить на игру против «Баварии»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с уходом из клуба полузащитника Гарета Бэйла.

    «Игроки – это самая важная часть клуба, и я всегда поддержу их.

    Гарет отказался играть с «Баварией». Он сказал, что не хочет выходить на поле, если клуб ведет переговоры о его уходе. Он продолжит тренироваться в обычном режиме, посмотрим, что будет завтра», – заявил Зидан.

    • За «Реал» Бэйл выступает с 2013 года.
    • Его контракт активен до лета 2022 года, зарплата 17 миллионов евро в год.
    • Матч Международного кубка чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом» состоялся в воскресенье. Мюнхенцы победили со счетом 3:1.

    «Реал» не хочет отпускать Бэйла бесплатно и обсуждает с китайскими клубами компромиссные варианты

    Источник: Goal.com

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2312

      panmon 24 минуты назад

      Реалом и Арсеналом?

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      Рейтинг: +1348

      ItalianFootball > panmon 37 секунд назад

      Тяжелое утро у редакторов) с переводом у него проблема, на Голе.ком сказано, что с Арсеналом игра во Вторник, ну автор подтянул новость по своему)

      0
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      Рейтинг: +1379

      bzfar 27 минут назад

      Ну, по-моему мнению, Гарет хотел этим привлечь внимание к тому, что у него нет желания уходить из клуба. Вышел бы и никакого внимания не привлек... творите, что хотите...

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      Рейтинг: +1348

      ItalianFootball > bzfar 2 минуты назад

      Да ,я тоже за тот клуб, в котором хочу остаться, отказался бы выходить на поле)))))

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      Рейтинг: +10033

      Garrincha58 1 час назад

      валлиец сам нарывается

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