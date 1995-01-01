Зидан: «Бэйл отказался выходить на игру против «Баварии»

Реалом и Арсеналом?
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с уходом из клуба полузащитника Гарета Бэйла.
«Игроки – это самая важная часть клуба, и я всегда поддержу их.
Гарет отказался играть с «Баварией». Он сказал, что не хочет выходить на поле, если клуб ведет переговоры о его уходе. Он продолжит тренироваться в обычном режиме, посмотрим, что будет завтра», – заявил Зидан.
- За «Реал» Бэйл выступает с 2013 года.
- Его контракт активен до лета 2022 года, зарплата 17 миллионов евро в год.
- Матч Международного кубка чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом» состоялся в воскресенье. Мюнхенцы победили со счетом 3:1.
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