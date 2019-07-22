AS: «Реал» не хочет отпускать Бэйла бесплатно и обсуждает с китайскими клубами компромиссные варианты

«Реал» ведет переговоры с китайскими клубами о трансфере вингера Гарета Бэйла.

По информации AS, мадридский клуб не хочет расторгать контракт с 30-летним футболистом, что позволило бы ему уйти бесплатно.

«Реал» пытается найти какие-нибудь компромиссные варианты. Например, аренда или платежи в рассрочку.

В Китае клубы, если тратят на новичка более 5,7 миллиона евро, то платят налог на роскошь в размере 100% от суммы сделки.

Трансферное окно в Поднебесной закрывается 31 июля.