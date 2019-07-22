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    AS: «Реал» не хочет отпускать Бэйла бесплатно и обсуждает с китайскими клубами компромиссные варианты

    «Реал» ведет переговоры с китайскими клубами о трансфере вингера Гарета Бэйла.

    По информации AS, мадридский клуб не хочет расторгать контракт с 30-летним футболистом, что позволило бы ему уйти бесплатно.

    «Реал» пытается найти какие-нибудь компромиссные варианты. Например, аренда или платежи в рассрочку.

    В Китае клубы, если тратят на новичка более 5,7 миллиона евро, то платят налог на роскошь в размере 100% от суммы сделки.

    Трансферное окно в Поднебесной закрывается 31 июля.

    • Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года.
    • Зарплата игрока – 17 миллионов евро за сезон после вычета налогов.

    Источник: AS

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