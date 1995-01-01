Роджерс: «Лестер» не хочет продавать Магуайра»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Гарри Магуайра из клуба.

«Мы очень расслаблены. Клубы, которые говорили с «Лестером», не согласились с ценой, которую установил клуб на него. Так что сейчас он игрок «Лестера», и вы видите, на чем он сконцентрирован.

Я спокоен. Сейчас нет ничего, что могло бы соблазнить клуб. Клубу не нужно продавать его, клуб не хочет продавать его», – сказал Роджерс.