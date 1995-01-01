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    Роджерс: «Лестер» не хочет продавать Магуайра»

    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Гарри Магуайра из клуба.

    «Мы очень расслаблены. Клубы, которые говорили с «Лестером», не согласились с ценой, которую установил клуб на него. Так что сейчас он игрок «Лестера», и вы видите, на чем он сконцентрирован.

    Я спокоен. Сейчас нет ничего, что могло бы соблазнить клуб. Клубу не нужно продавать его, клуб не хочет продавать его», – сказал Роджерс.

    • Ранее Sky Sports сообщил, что «Лестер» отклонил предложение «МЮ» в 70 миллионов фунтов стерлингов.
    • Контракт Магуайра с «Лестером» рассчитан до 2023 года.
    • В прошлом сезоне он провел 32 матча за клуб и забил три гола.

    Источник: Sky Sports

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