Роджерс: «Лестер» не хочет продавать Магуайра»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Гарри Магуайра из клуба.
«Мы очень расслаблены. Клубы, которые говорили с «Лестером», не согласились с ценой, которую установил клуб на него. Так что сейчас он игрок «Лестера», и вы видите, на чем он сконцентрирован.
Я спокоен. Сейчас нет ничего, что могло бы соблазнить клуб. Клубу не нужно продавать его, клуб не хочет продавать его», – сказал Роджерс.
- Ранее Sky Sports сообщил, что «Лестер» отклонил предложение «МЮ» в 70 миллионов фунтов стерлингов.
- Контракт Магуайра с «Лестером» рассчитан до 2023 года.
- В прошлом сезоне он провел 32 матча за клуб и забил три гола.