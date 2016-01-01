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    Егоров – о словах про Норманна: «Это было сказано в другом контексте и в шутку. Не хотел никого оскорбить»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал свое высказывание о полузащитнике «Ростова» Матиасе Норманне.

    – Многие не поняли вашей фразы по поводу эпизода на 13-й минуте, когда Норманн упал в штрафной «Спартака». Вы сказали: «У него ножки слабые, часто падал».

    – Это вырвано из контекста. На все вопросы, которые мне задавали на пресс-конференции, я ответил. Нет, не оправдываюсь, но я по какой-то уже отдаленной теме сказал про слабые ножки. Просто были еще моменты, где он падал. Почему-то «про ножки» новость появилась сразу, а про эпизод на 60-й минуте, когда нужно было ставить пенальти в ворота «Спартака» – потом, через час где-то. Хотя про тот момент тоже сразу же рассказал. Давайте уважительнее относиться друг к другу.

    И еще раз по поводу ножек. Если кого-то обидел, то приношу свои извинения. Но вновь готов повторить: это было сказано совсем в другом контексте и в шутку. Я никого не хотел оскорбить. Вчера разговаривал с Валерием Георгиевичем Карпиным. Он никаких претензий мне по этой фразе не предъявил. Понимает, что это шутка.

    • Егоров высказался о Норманне, комментируя эпизод с неназаченным пенальти в матче 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2).
    • Позже «Ростов» предложил Егорову обратить внимание на судейство, а не на физическое состояние игроков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2150

      mutabor0992 2 минуты назад

      Во дятел!!!Сначала ляпнул,а потом заднюю врубает!!!Ну вот как такие олени,занимают такие посты???

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