Гвардиола: «Такой сумасшедший график убьет игроков «Манчестер Сити»!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посетовал на слишком напряженный график в современном футболе.

После завершения клубного сезона нападающие команды Габриэль Жезус и Серхио Агуэро и защитник Николас Отаменди отправились в свои сборные на Кубок Америки, а полузащитник Рияд Марез со сборной Алжира выступил на Кубке африканских наций.

В настоящее время «Сити» проводит предсезонный тур по Азии. Сезон для клуба стартует 4 августа матчем за Суперкубок Англии против «Ливерпуля».

«Некоторые из игроков приедут 29-го или 30 июля, другие – через три или четыре недели. Они решили вернуться через три-четыре недели. Я не хочу, чтобы они возвращались, будучи не в форме, уставшие или не отдохнувшие морально от невероятно трудного сезона.

Мы не можем забывать, что начали новый сезон, в то время как Рияд Марез не закончил предыдущий.

Это сумасшедший график, и он убьет наших игроков! Мы не можем поддерживать его в течение длительного времени.

Футболисты должны дышать и отдыхать, и давать больше качества в турнирах. Им нужно отдохнуть», -сказал Гвардиола.