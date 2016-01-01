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    Гвардиола: «Такой сумасшедший график убьет игроков «Манчестер Сити»!»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посетовал на слишком напряженный график в современном футболе.

    После завершения клубного сезона нападающие команды Габриэль Жезус и Серхио Агуэро и защитник Николас Отаменди отправились в свои сборные на Кубок Америки, а полузащитник Рияд Марез со сборной Алжира выступил на Кубке африканских наций.

    В настоящее время «Сити» проводит предсезонный тур по Азии. Сезон для клуба стартует 4 августа матчем за Суперкубок Англии против «Ливерпуля».

    «Некоторые из игроков приедут 29-го или 30 июля, другие – через три или четыре недели. Они решили вернуться через три-четыре недели. Я не хочу, чтобы они возвращались, будучи не в форме, уставшие или не отдохнувшие морально от невероятно трудного сезона.

    Мы не можем забывать, что начали новый сезон, в то время как Рияд Марез не закончил предыдущий.

    Это сумасшедший график, и он убьет наших игроков! Мы не можем поддерживать его в течение длительного времени.

    Футболисты должны дышать и отдыхать, и давать больше качества в турнирах. Им нужно отдохнуть», -сказал Гвардиола.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 14:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +769

      Maxi_7 7 минут назад

      В любом бизнесе руководителям всегда все-равно на душевное и физическое состояние пешек в их игре... главное - выполение бизнес-плана четко и в срок и само собой получение прибыли...

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