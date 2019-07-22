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    La Gazzetta dello Sport: «Интер» собирается подписать Джеко и Леау, а не Лукаку

    «Интер» отказался от покупки нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку из-за высокой стоимость бельгийца.

    По информации La Gazzetta dello Sport, главные цели миланцев в летнее трансферное окно – Эдин Джеко («Рома») и Рафаэль Леау («Лилль»).

    Ранее сообщалось, что «Интер» предложил «МЮ» за Лукаку 78 миллионов евро, но «Юнайтед» хочет 89 миллионов.

    • В сезоне-2018/19 Джеко провел за «Рому» 40 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.
    • На свету Леау восемь мячей и две передачи в 26-ти встречах.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6778

      Skull_Boy 1 час назад

      Только полный идиот отдаст за черножопое бревно 90 млн

      1
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      ...
      Рейтинг: +352

      GSmall > Skull_Boy 1 час назад

      Я бы не сказал ,что он бревно.Просто он не для топклуба игрок.В нынешнем Интере мог бы заиграть.Заслуги в Эвертоне все помнят.Просто МЮ это болото,где 1 из 100 может показать себя

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