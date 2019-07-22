La Gazzetta dello Sport: «Интер» собирается подписать Джеко и Леау, а не Лукаку

Только полный идиот отдаст за черножопое бревно 90 млн
«Интер» отказался от покупки нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку из-за высокой стоимость бельгийца.
По информации La Gazzetta dello Sport, главные цели миланцев в летнее трансферное окно – Эдин Джеко («Рома») и Рафаэль Леау («Лилль»).
Ранее сообщалось, что «Интер» предложил «МЮ» за Лукаку 78 миллионов евро, но «Юнайтед» хочет 89 миллионов.
- В сезоне-2018/19 Джеко провел за «Рому» 40 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.
- На свету Леау восемь мячей и две передачи в 26-ти встречах.