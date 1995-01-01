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    «Ростов»: «Стюарды вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора»

    «Ростов» опубликовал заявление по поводу инцидента после матча второго тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

    После окончания встречи работники «Ростов Арены» в течение получаса не выпускали поклонников москвичей со стадиона. Фанаты начали возмущаться, после чего вмешался ОМОН, применив дубинки.

    Ранее «Спартак» выразил возмущение действиями сотрудников «Ростов Арены» и представителей правоохранительных органов.

    «Футбольный клуб «Ростов» не может комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур. Насколько мы знаем, сейчас РФС и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. В части компетенций клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России.

    Стюарды стадиона «Ростов Арена» вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролeрами-распорядителями.

    Клуб подчeркивает, что у болельщиков «Ростова» и «Спартака» хорошие отношения. «Ростов» всегда рад приезду болельщиков гостевых команд на стадион «Ростов Арена». На нашем стадионе царит прекрасная атмосфера, сюда ходят женщины и дети, а произошедшее – абсолютный нонсенс. Наши двери всегда открыты, и мы готовы оказывать всe необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций», – говорится в заявлении ростовчан.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии45
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      Рейтинг: +6492

      ufos73 10 минут назад

      Начинают отмазываться, уже говорят, а че мы? Мы ж не били, а про ОМОН не комментируем... Надо разбираться кто отдал приказ, и кто решал, и увольнять к чертям их, не зависимо от того менты или в клубе кто попросили!

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      Рейтинг: +10129

      slavutiq70 20 минут назад

      Что все 2000 плохо себя вели?????Нахера было устраивать концлагерь для невиновных,,,загнали всех как скот и держали в духоте,,,,,,,

      -1
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      Рейтинг: +7329

      vka1970 1 час назад

      Просмотрел видео с ростовского инцидента.
      Болел не хило изначально задержали, а многие опаздывали на самолёты + жара и духота.Народ стал возмущаться и как ответ омон начал месить всех подряд.Ублюдкам защищающим власть имущих попутного ветра в горбатую спину.Ответка и вам прилетит облизывающим господскую руку.Смотреть здесь https://twitter.com/ugodnikontour/status/1152682168180772865
      А то что демонстрирует пользователь с ником MaxRnD тоже правда.Только он забывает уточнить с чего всё началось.Кстати там же под видео есть свидетельства тех реальных событий и предположения из за чего не выпускали целый сектор со стадиона.

      1
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      Рейтинг: +290

      Ростов рулит. > vka1970 59 минут назад

      Уважаемый товарищ. Я болельщик Ростова, был на стадионе. Было 37 тысяч зрителей. Я сам езжу на выезды, и везде гостей сразу не выпускают что бы не было стычек фанатов. Мы тоже в Краснодаре сидели по пол часа и ждали когда уйдут местные. У нас в Ростове ни когда такого не было до этого случая. Было два мощных взрыва, аж все подпрыгнули, особенно дети. Потом жгли файера. У нас до это с болелами спартака всегда было ровно, даже со многими до матча пил пиво в ресторане Смирнов.

      3
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      Рейтинг: +7329

      vka1970 > Ростов рулит. 45 минут назад

      Уважаемый, на чемпионате мира народу было гораздо больше чем в этом матче.Прикинь и в дуделки дудели и флаги проносили и даже алкоголь употребляли и страшно подумать даже петарды взрывали и как результат всё чинно.
      Стоило чемпу пройти и всё.Точнее не всё.Работать наши органы правопорядка стали как при совке.Что то не так и сразу в морду.Это что же получается ?Там за бугром люди, а здесь быдло ?
      Показуху из чемпионата мира устроили , а нутро то как и следовало ожидать гнилое.И если вам нравится, то на стадионе даже ночевать можете.Это ваше право.Так же как и право людей выйти из мест скопления людей по возможности быстро, что прошедший ЧМ и показал.

      0
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      Рейтинг: +31654

      MaxRnD > vka1970 40 минут назад

      1. Жара в 24-00 ? Вы вообще отдаёте себе отчёт о вами же сказанном ?
      2. Задержка болельщиков для разведения, так сказать, противоборствующих сторон и предотвращения возможных столкновений - это нормальная практика ВЕЗДЕ или может в Москве не так ?
      2.1 А если правоохранительные структуры при этом пытались задержать ещё и любителей фейрверков, то имели на это полное право
      2.2 Ближайшие рейсы поездов, на которые ещё можно успеть с этого матча начинаются с часу ночи, т.е. времени море
      3. Акты хулиганства, зафиксированные на видео, не имеют ничего общего с "возмущением"
      4. Не мешайте в кучу беспредел хулиганья и политические мотивы

      1
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      ...
      Рейтинг: +7329

      vka1970 > MaxRnD 39 минут назад

      1.Не мешай в кучу всё сам.И какие 24 часа ? Посчитай сам, а не справишься обратись к помощи гугла жертва пропаганды.И я знаю о чём говорю, друзей в Ростове хватает.
      2.Разведение болельщиков такими методами как у нас, ни где на Западе не существует иначе их органы уже закидали бы исками.
      3.Акты хулиганства начались после того как такие же как ты твари начали издеваться над людьми не выпуская их на чистый воздух.
      PS: больше не пиши проплаченный троль.Всё равно не отвечу.

      -2
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      Рейтинг: +290

      Ростов рулит. > vka1970 35 минут назад

      Скажи пожалуйста, а зачем вы ( может не лично) разгромили стадион в Туле. Это что нормально. И ЧМ здесь не причём. А почему с другими фанами это не происходит. Мне 65 лет, болею за свои команды с 65 года, ещё пацаном. За весь сезон пропустил только один матч в декабре на кубок с Краснодаром. Почему другие клубы не взрывают взрыв пакеты и не жгут файра, почему. Ясно почему.

      0
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      Рейтинг: +290

      Ростов рулит. > MaxRnD 31 минуту назад

      Правильно, на стадионе нет жары, даже могу сказать есть не большая прохладца.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7329

      vka1970 > Ростов рулит. 27 минут назад

      Я могу отвечать только за себя, а не за тех кто чего то где то сделал.
      Если Вам всё ясно, то о чём разговор ? Эта песенка стара, начинай сначала.
      А теперь мне ответь всё "Ясно" понимающий.В твой город приехали люди, потратили деньги на самолёт, на билет, оставили деньги в местах питания, в местах продажи сувениров, а при выходе отхватили люлей от людей в погонах и всё потому, что какому то начальству надо было найти тех кто что то там запустил в воздух.Замечу, это не теракт.Это выходки каких то приезжих (а может и нет) дебилов.И вот какие впечатления будут у тех людей кто безвинно пострадал и поедут ли они в следующий раз в Ростов ?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7329

      vka1970 > Ростов рулит. 26 минут назад

      И да , что жары нет, хватит врать.У меня вообще ощущение, что ты не с Ростова.Слишком сладко врёшь.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +31654

      MaxRnD > vka1970 25 минут назад

      1. У тебя с математикой плохо ?
      21.30 + 2 часа = 23.30
      2. "Я знаю о чём говорю" - это очень смехотворный, детский аргумент.
      2. Я тебя вроде ни словом, ни делом до этого не оскорблял
      3. Судя по проявляемой даже в комментах агрессии и бесноватости, такие как ты, получают абсолютно заслуженно и по-всей видимости даже мало, так как это повторяется с завидной регулярностью из года в год

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +290

      Ростов рулит. > vka1970 20 минут назад

      Жаль нельзя здесь фотки мои выставить с этого матча.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10129

      slavutiq70 > MaxRnD 19 минут назад

      Духота,,,,,

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +290

      Ростов рулит. > vka1970 17 минут назад

      Если Вы есть в феесбуке давайте я вам даже билет покажу, брал в онлайне он даже с фамилией.

      1
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      Рейтинг: +1703

      TOMSON > Ростов рулит. 13 минут назад

      Я извиняюсь, что вмешиваюсь. Но при чем тут Тула? Есть конкретный инцидент и давайте его обсуждать.
      Или что сотрудники Ростова не знали, что у Спартака проблемные фанаты? Нельзя было, например, заранее предупредить, что выход людей с трибуны такой-то задерживается?
      Говорят там фанатов вылавливали? У нас, что в 21 веке нет других средств для тихого решения данной проблемы? А если бы там давка началась, или ещё что пострашнее с жертвами.. кто бы ответил? Меня ужаснуло видео где мужик уже лежит лицом в пол и получает пару ударов по спине.. это нормально?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +327

      Опускатель коняжек 1 час назад

      Чтоб вас ублюдков, которые считают чтобы бить людей не нужно особого разрешения и кто в этой жести ничего такого не видит от ху ярили дубьем по спине и ногами. Я поражаюсь какие имбицилы сидят жирной жопой на диване и рассуждают о том что это норма! Ростов показал себя городом где только говно из под коров выгребать могут. А организовать не могут ни че го, а только кукарекать потом что мы не при чем... Дешевки колхозные...

      2
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      Рейтинг: +406

      ААМ > Опускатель коняжек 1 час назад

      По твоей кликухе, тексту и поведению болел СПАМа видно , что ты типичный СПАМовский хам. Забыл погром в Воронеже в 90-е годы, который устроили твои предшественники. Когда ведут себя, как ты, то и французская полиция не церемонится, а уж американские копы от вас бы живого места не оставили.

      1
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      Рейтинг: +327

      Опускатель коняжек > ААМ 57 минут назад

      А по тебе видно что ты имбицил, тоже кстати по Нику. А то что можно арестовать и потом разбираться ты имбицил видимо не знаешь... А то что лежащих на земле палками и ногами п.. здят это по твоему тоже норма? И если по твоему это норма то по поводу твоего диагноза я не сомневаюсь.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +290

      Ростов рулит. > Опускатель коняжек 57 минут назад

      Что меня на аватарке радуга настораживает

      3
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      Рейтинг: +327

      Опускатель коняжек > Ростов рулит. 53 минуты назад

      Там про зеню, не про вас. Так что не нервничай)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +406

      ААМ > Опускатель коняжек 6 минут назад

      Еще одно доказательство, что ты хам и типичное СПАМовское быдло. Французы тоже с желтыми
      жилетами "потом разбирались". Про американских копов молчу. Они бы таких отморозков могли и слегка перестрелять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +406

      ААМ 1 час назад

      Верю Ростову больше, чем болелам СПАМа. Репутация, сэр.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      ALEX TARAN 1 час назад

      Ну дали по бороде нахалам и что с этого?в следующий раз скромнее будут себя вести...

      2
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      Рейтинг: +327

      Опускатель коняжек > ALEX TARAN 1 час назад

      Тебе тоже надо дать колхлзник, глядишь мнение поменяешь о том нужно людей бить или нет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +35806

      ROSTOV SUPER > Опускатель коняжек 1 час назад

      Научись сначала писать без ошибок , ты и есть реальный безграмотный колхозник , а потом уже вступай в полемику с порядочными людьми !

      3
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      ...
      Рейтинг: +7329

      vka1970 > Опускатель коняжек 1 час назад

      Причём здесь Ростов ? Это организовали те, кому плевать на наши права.А ростовчане сами могут сталкиваться или сталкиваются с такой же проблемой, только не так массово как произошло на стадионе.Этим тварям в погонах по барабану москвич ты, питерец или ростовчанин.Для них мы все быдло.

      0
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      ...
      Рейтинг: +327

      Опускатель коняжек > ROSTOV SUPER 54 минуты назад

      То что телефон ошибается при написании это не моя вина. И этот человек нисколько не порядочен. Это то самое быдло! А по поводу грамотности, я тебя еще научу, как выйдешь с коровника.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +35806

      ROSTOV SUPER > Опускатель коняжек 34 минуты назад

      Ну как сена с помоями тебе подброшу , так и выйду , а телефон конечно будет ошибаться , разве свиным копытом попадешь по нужной клавише !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4119

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      У меня только один вопрос, почему стюарды были в балаклавах, и почему они принимали участие в избиении людей, если это не входит в их обязанности?)))Видео в и-нете полно.
      Мозги можете кому-то другому промывать... Мусорское гос-во...

      4
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      ...
      Рейтинг: +20

      ALEX TARAN > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Избивали не стюарты,а омон.Ты видео вообще смотрел?))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31654

      MaxRnD > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      1. Нет в инете видео, где стюарды в балаклавах,
      2. Нет в инете видео, где стюарды избивают людей
      Если не балабол и тем более если (с) "Видео в и-нете полно" давай ссылку. Очень будет интересно

      Я, например, чуть ниже привёл ссылку на видео начала инцидента, которую вчера предоставил masteralex, . Советую посмотреть. Много вопросов отпадёт

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      Томик > MaxRnD 1 час назад

      Про это и разговор, что какого хрена втирают про стюартов, если бил омон. Информацию из букв получать умеете? А видео пусть ответственные лица смотрят и дают оценку, а не руководство про стюартов. Стюарты, в данном случае, да и не только в этом - просто исполнители. Почему так было всё организованно, что инциндент вообще произошёл? И кем? И пусть скажут, что омон действовал в рамках правовых актов и не превышал полномочия, а то "стюарты". Небольшая подмена понятий и никто не виновен. Если кто-то нарушал правопорядок - должен(именно он) быть наказан в соответствии с законом. А заявления "хулиганов били" и "свиньи приезжали" могут послужить оправданием только для не очень умных людей.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4119

      GoldPlayFIFARus9 > ALEX TARAN 51 минуту назад

      А ты смотрел? ))
      https://vk.com/video-38514064_456242110?list=8e4c6bc33c69abcf18
      https://vk.com/video-38514064_456242109?list=e4bc2ed580a09fea83

      0
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      ...
      Рейтинг: +4119

      GoldPlayFIFARus9 > MaxRnD 51 минуту назад

      Держи, и ни в чём себе не отказывай
      https://vk.com/video-38514064_456242110?list=8e4c6bc33c69abcf18

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31654

      MaxRnD > GoldPlayFIFARus9 33 минуты назад

      По повязкам на мордах понятно (как мера предосторожности - это объяснимо), а где сами избиения стюардами ?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5513

      mihail200606 2 часа назад

      Да че оправдываться и объясняться.. Приезжали свиньи, этим все сказано

      3
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      ...
      Рейтинг: +1703

      TOMSON > mihail200606 1 час назад

      Вы видео смотрели?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31654

      MaxRnD > TOMSON 1 час назад

      Посмотрите
      https://twitter.com/leon61rostov/status/1152849492355551234
      Это самое начало инцидента.
      Есть ещё вопросы ?

      3
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      Рейтинг: +31654

      MaxRnD > TOMSON 1 час назад

      Ибо то, что изначально предлагалось вам для просмотра - это уже было окончание действа с привлечением ОМОН

      3
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      Рейтинг: +327

      Опускатель коняжек > mihail200606 1 час назад

      К тебе родственники приезжали?))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1703

      TOMSON > MaxRnD 1 час назад

      Я понимаю, что дыма без огня не бывает. Но была информация, что гостевой сектор не выпускали из подтребуного помещения минут 30. А это тоже в своём роде провокация

      1
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      Рейтинг: +31654

      MaxRnD > TOMSON 32 минуты назад

      Ответил выше

      0
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      Рейтинг: +290

      Ростов рулит. > TOMSON 25 минут назад

      А вы видели сколько было зрителей. Или что надо выпускать вместе с нашими болельщиками что бы дрались возле стадиона. Когда меньше зрителей то и выпускают быстрее. Это всегда так. Нас тоже в Краснодаре не выпускали 30 минут, пока местные не ушли. И нормальный фан знает что не надо идти сразу, а можно посидеть на местах. И сразу выпускают когда фанов приезжает 20-30 человек а не 2 тысячи. Это не провокация, а порядок.

      2
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      Рейтинг: +204

      ЗЖМ > Ростов рулит. 10 минут назад

      На Олимпе и подольше не выпускали в целях безопасности и отвозили на ЖД вокзал на автобусах тех же КБ-ых.

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