«Ростов»: «Стюарды вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора»

«Ростов» опубликовал заявление по поводу инцидента после матча второго тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

После окончания встречи работники «Ростов Арены» в течение получаса не выпускали поклонников москвичей со стадиона. Фанаты начали возмущаться, после чего вмешался ОМОН, применив дубинки.

Ранее «Спартак» выразил возмущение действиями сотрудников «Ростов Арены» и представителей правоохранительных органов.

«Футбольный клуб «Ростов» не может комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур. Насколько мы знаем, сейчас РФС и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. В части компетенций клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России.

Стюарды стадиона «Ростов Арена» вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролeрами-распорядителями.

Клуб подчeркивает, что у болельщиков «Ростова» и «Спартака» хорошие отношения. «Ростов» всегда рад приезду болельщиков гостевых команд на стадион «Ростов Арена». На нашем стадионе царит прекрасная атмосфера, сюда ходят женщины и дети, а произошедшее – абсолютный нонсенс. Наши двери всегда открыты, и мы готовы оказывать всe необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций», – говорится в заявлении ростовчан.